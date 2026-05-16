QuantWare maakt quantumsprong met €152 miljoen: “Onze technologie is uniek!”

Intel, een investeringsarm van de CIA, en andere investeerders hebben 152 miljoen euro geïnvesteerd in QuantWare, een startende onderneming uit Delft die zich richt op het ontwikkelen van revolutionaire quantumprocessoren. Met deze financiering zal CEO Matthijs Rijlaarsdam een chipfabriek opzetten die chips produceert die 100 keer groter zijn dan de huidige marktstandaarden. “Om tien nieuwe ASML’s in Nederland te creëren, moet je buitengewoon ambitieus zijn,” zegt hij.

Om te beginnen, wat records. QuantWare heeft in de grootste Serie B-financieringsronde ooit voor een Nederlandse deeptech startup, 152 miljoen euro opgehaald. Dit markeert ook een wereldrecord als de grootste privé-investering in een bedrijf dat quantumprocessors ontwikkelt.

Volgens CEO Matthijs Rijlaarsdam, die op het punt staat naar New York te vliegen om deze indrukwekkende financieringsronde te annonceren zodra dit openbaar gemaakt mag worden, betekent dit veel. “Deze financieringsronde demonstreert dat, om in Nederland tien nieuwe ASML’s op te bouwen, je extreem ambitieus moet zijn. Ons doel is om wereldleider te worden en op dit moment zien we weinig concurrentie in onze activiteiten,” zegt hij.

QuantWare wil de industrie helpen opschalen

QuantWare heeft ook de ambitie om de quantumindustrie zo snel mogelijk te helpen opschalen naar het punt waarop chips met qubits praktisch bruikbaar worden, en significant krachtiger zijn dan de gangbare processoren die met bits werken. Het aantal qubits op een quantum processor unit, ofwel qpu, is cruciaal voor de prestaties. Ondanks enthousiaste aankondigingen van grote technologiebedrijven, was de vooruitgang met quantumcomputers tot nu toe beperkt, met qpu’s die maximaal 100 qubits bereikten. QuantWare heeft echter een methode ontwikkeld die dit aantal aanzienlijk verhoogt.

Dit jaar start QuantWare met de bouw van de Kilofab, een fabriek waar binnenkort quantumchips op industriële schaal worden geproduceerd die honderden qubits bevatten, en tegen 2028 zelfs 10.000 qubits kunnen omvatten. “Dat is 100 keer groter dan wat onze concurrenten kunnen produceren,” merkt Rijlaarsdam op.

Quantumprocessors zijn nog niet praktisch bruikbaar

Voor QuantWare draait alles om het opschalen. De quantumchips met 10.000 qubits vormen een belangrijke stap richting de schaal waarop quantumcomputing doorbraken kan realiseren in de echte wereld, buiten de onderzoekslaboratoria van universiteiten en grote techbedrijven die momenteel de belangrijkste afnemers zijn van QuantWare’s chips. “Veel partijen zijn hier niet eerlijk over, maar op dit moment zijn quantumcomputers nog niet groot genoeg om praktisch nuttige berekeningen uit te voeren. Of ze voeren taken uit die ook op een laptop gedaan zouden kunnen worden,” legt Rijlaarsdam uit.

Het moment waarop quantumcomputers werkelijk nuttig worden, hangt af van de snelheid van hardwareontwikkeling, maar ook van de software die zorgt voor betrouwbare uitvoer van de qubits. Het ultieme doel is een processor met 1 miljoen qubits, maar wellicht is de bruikbare quantumcomputer dan al een feit. “We groeien nu al snel, maar tegen die tijd zal iedereen zo’n computer willen hebben, wat leidt tot een enorme markt van 200 miljard dollar. We blijven gefocust op dit doel, want als je in deze markt wint, win je groot,” stelt Rijlaarsdam.

Chips stapelen in 3D

QuantWare stapelt quantumchips bovenop elkaar en verbindt deze verticaal met de rest van de computer, wat resulteert in een processor met veel meer qubits die bovendien efficiënter werkt. Dit stapelbare ‘schaalplatform’ heeft in de laatste versie een afmeting van 15 bij 15 centimeter en past goed in de installaties die de temperatuur net boven het absolute nulpunt houden.

Omdat het bedrijf de hele sector wil helpen opschalen, plant de Delftse scale-up ook om chipontwerpen van anderen te gaan produceren, als een soort TSMC van de quantumwereld, en chips van derde partijen te verpakken. Het blijft dus niet bij die ene Kilofab, belooft Rijlaarsdam. “De markt is zo groot dat we verwachten op korte termijn meer faciliteiten te moeten bouwen,” zegt hij.

QuTech spin-out

QuantWare zet vaart achter zijn ontwikkelingen. In 2021 werd het opgericht als spin-out van QuTech, het onderzoeksinstituut van de TU Delft en TNO. Medeoprichter en CTO Alessandro Bruno (links op de foto) had daar vijf jaar het onderzoek geleid naar een baanbrekende chip die fouten in qubits corrigeerde, wat de basis vormde voor de chips die het bedrijf de afgelopen jaren heeft geleverd.

Tot en met maart vorig jaar had Rijlaarsdam in totaal 40 miljoen euro aan financiering opgehaald bij deeptechinvesteerders zoals Invest-NL, Forward.one, het quantumfonds QDNL Participations (onlangs hernoemd tot Ground State) en het Europese EIC Fund.

Intel en CIA-fonds aan boord

Ditmaal heeft hij zijn netten wereldwijd uitgegooid. Deze week komt Intel Capital aan boord, samen met het Britse ETF Partners, dat investeert in Europese duurzame groeibedrijven, en opvallend genoeg ook In-Q-Tel, het fonds waarmee de Amerikaanse CIA in technologie investeert. De bestaande aandeelhouders hebben ook bijgedragen. Hoeveel aandelen worden uitgegeven en tegen welke waardering de 152 miljoen euro wordt overgemaakt, wil Rijlaarsdam niet onthullen. Is QuantWare nu wellicht een unicorn? Geen commentaar, zegt hij.

Maar deze enorme financieringsronde was binnen drie maanden rond. “Je moet echt beseffen hoe uniek onze technologie is. We zijn wereldwijd langzamerhand een grote speler geworden in onze sector. Na de aankondiging van ons nieuwe systeem eind vorig jaar, was het vrij eenvoudig om internationale investeerders aan te trekken. Dat is uiteindelijk toch een gevolg van hoe goed het gaat met het bedrijf,” legt hij uit.

Chips van 50 miljoen

Zodra de productie van de grootste chips begint, zal ook de omzet snel toenemen. De verkoopprijs voor de chips met 10.000 qubits zal ongeveer 50 miljoen euro per stuk bedragen, vertelde Rijlaarsdam eerder aan het FD. Dat moet je in perspectief zien. “Bij een computer met 1 miljoen qubits praat je straks over een totale investering van 1 miljard dollar. Dat is veel geld, maar de spelers die nu honderden miljarden investeren in klassieke datacenters krijgen straks exponentieel meer rekenkracht per euro en per watt,” zegt hij.

Op dit moment is de Kilofab nog een lege hal op het hoofdkantoor in Delft. Maar zodra de productiemachines geïnstalleerd zijn, wordt het een van de grootste quantumchipfabrieken ter wereld en kan QuantWare zijn productie vertwintigvoudigen – over de huidige volumes wil de CEO niets kwijt. Hij heeft nu ongeveer honderd medewerkers, dat aantal zal ook sterk toenemen. “Mijn belangrijkste taak als CEO is eigenlijk om uitmuntende mensen aan te nemen, mensen met veel meer ervaring dan ik, bijvoorbeeld in productie, mensen uit de halfgeleiderindustrie, maar ook topwetenschappers. Zo kan ik blijven doen waar ik goed in ben,” stelt hij.

‘Nederland blijft geschikte plek’

Waarom staat die fabriek eigenlijk in Nederland, en niet bijvoorbeeld in Azië? “Die vraag krijg ik vaker. En ook: waarom zijn jullie niet in de VS gestart? Maar dit bedrijf had nergens anders kunnen worden gestart dan in Nederland. Hier hebben we het allerbeste talent in ons vakgebied. Natuurlijk zien wij ook de problemen in Nederland, maar we vinden het belangrijk om te laten zien hoe het beter kan. We zijn een wereldbedrijf, doen zaken in 20 landen en Nederland blijft een geschikte plek, ook om de productie uit te breiden,” zegt Rijlaarsdam.

En dan de nieuwe Amerikaanse aandeelhouders. Hoe verhoudt de strategische autonomie waar de Nederlandse en Europese techsector naar streeft zich tot het verwelkomen van partijen uit de VS?

Amerikanen weren is blind protectionisme

“Als je wilt dat Nederland en Europa welvarender, beter verdedigbaar en duurzamer worden, moeten we hier grote, krachtige bedrijven hebben. Het minimaliseren van de hoeveelheid technologie die in buitenlandse handen komt, zou blind protectionisme zijn, en dat is kortzichtig. Nee, we moeten maximaliseren hoeveel technologie hier wordt ontwikkeld, en daarvoor is een wereldwijde visie nodig. Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf, met klanten over de hele wereld. En daar horen ook internationale aandeelhouders bij,” verklaart hij.

