200 Miljoen voor Deeptech-Startups: Beau-Anne Chilla van Forward.one roept op tot Actie!

Forward.one heeft een nieuw investeringsfonds van 200 miljoen euro gelanceerd, gericht op startups in sectoren als halfgeleiders, klimaattechnologie, robotica, quantumtechnologie en andere geavanceerde technologieën. Partner Beau-Anne Chilla licht toe hoe de strenge maar rechtvaardige benadering van het fonds vorm krijgt en bespreekt de gemiste kansen van Europa. Volgens haar hoeft ‘hardware’ niet zo moeilijk te zijn als vaak wordt gedacht.

Fondskenmerken Naam: Forward.one Fonds III Grootte: streeft naar 200 tot 250 miljoen euro Focus: industriële technologie, halfgeleiders, klimaattechnologie, robotica, quantum Geografische focus: Benelux, DACH-landen, Nordics Investering per bedrijf: 1-3 miljoen euro, met extra middelen voor vervolginvesteringen Portfolio van eerdere fondsen: onder andere Helin, Qualinx, Optics11, Quantware, Mayht (exit), Sensorfact (exit)

Met het derde fonds heeft Forward.one straks 200 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in 25 tot 30 vroege-fase deeptech-startups. De initiële investeringen variëren tussen 1 en 3 miljoen euro, maar er is vooral ook ruimte voor significante vervolginvesteringen.

De meeste van de beoogde 200 miljoen euro zijn al opgehaald. En als alles meezit, wordt zelfs de maximale grens van 250 miljoen euro bereikt. Volgens partner Beau-Anne Chilla is dit een knappe prestatie in de huidige, uitdagende markt. Overnames en beursgangen zijn zeldzaam, waardoor veel kapitaal vastzit in technologiefondsen. In betere tijden komt dit geld (en meer) terug en wordt het idealiter opnieuw geïnvesteerd in nieuwe fondsen.

De succesvolle eerdere fondsen van Forward.one, opgericht in 2017 door onder meer de oprichters van het Delftse offshoreplatform Ampelmann, hebben goed gepresteerd. Het eerste fonds behaalde een gemiddeld jaarlijks rendement van 41 procent, een van de hoogste in Europa. ‘Een reden waarom wij succesvol nieuwe fondsen kunnen werven, is ons bewezen trackrecord. We denken actief na over exits en hebben al veel geld terugbetaald’, aldus Chilla.

Successen met Mayht en Sensorfact

Forward.one heeft geïnvesteerd in een breed scala aan industriële technologieën, waaronder quantumcomputing, robotica, sensoren, halfgeleiders en klimaattechnologie. Bekende bedrijven uit het portfolio zijn Qualinx, dat energiezuinige gps-chips ontwikkelt, pijpleidingmonitor Optics11 en quantumbedrijf Quantware. De fondsen hebben succesvolle exits gerealiseerd met Sensorfact, verkocht aan industrieconcern ABB, en met Mayht, overgenomen door Sonos.

‘Bij Mayht kwam op een bepaald moment de vraag of we veel geld zouden investeren om het merk uit te bouwen, of dat we de technologie zouden verkopen. Bij Sensorfact stond dezelfde keuze voor: veel geld ophalen voor de volgende fase, of verkopen nu er een koper was. Dit zijn strategische beslissingen die je samen met de ondernemer neemt.’

Forward.one: vroeg instappen, lang betrokken blijven

De werkwijze van het deeptechfonds is om vroeg in te stappen bij startups, een significant belang te nemen en vervolgens langdurig bij te dragen aan hun ontwikkeling. ‘Dat blijven we doen, en de 200 tot 250 miljoen euro die we nu ophalen, biedt daarvoor meer dan genoeg ruimte. We willen de ondernemers goed blijven ondersteunen. We zijn niet bang om ons aandeel uit te breiden tot 40 procent als het erg goed gaat. Dat maakt ons vrij uniek.’

Dankzij de focus op deeptech en industriële technologie heeft Forward.one slechts enkele grote concurrenten in Nederland. Naast Innovation Industries en Cottonwood in Twente zijn voornamelijk overheidsinitiatieven zoals Invest-NL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) actief in deze sector. ‘Dat klopt’ bevestigt Chilla. ‘Toen wij in 2017 begonnen was hardware niet populair, venture capital investeerde voornamelijk in schaalbare software. Dat is nu echt veranderd; de Europese industrie is ineens in trek.’

Hardware kan minder hard zijn

‘Geopolitieke spanningen en klimaatverandering benadrukken het belang van de technologieën waarin wij investeren, wat leidt tot een toename in dealflow na de piek in 2021 en de dip in 2022. Er is ook meer interesse in defensietoepassingen. Bovendien is het intellectueel eigendom achter hardware beter te beschermen dan veel andere technologieën.’

Volgens Chilla hoeft hardware niet zo moeilijk te zijn als vaak wordt gedacht. ‘Technieken zoals 3D-printen en softwarematig ontwerpen hebben de ontwikkeling van hardware de laatste jaren veel goedkoper gemaakt. Er zijn veel zakelijke modellen die goed werken, zoals het verkopen van licenties in plaats van zelf alles te produceren, of het leveren van hardware met software, wat zorgt voor terugkerende inkomsten in plaats van een eenmalige verkoop.’

Het fonds zoekt een balans tussen hardcore technische innovaties en een schaalbaar zakelijk model. Toch blijft investeren in hardware anders dan in software. ‘Je moet het echt begrijpen. Je investeert op specifieke keerpunten in de ontwikkeling van de technologie. Dit is een andere manier van financieren dan op basis van de omzetontwikkeling van een startup.’

Techondernemers die willen groeien

‘Met welke ondernemers het het beste klikt? Als ik terugkijk: je zoekt mensen met een sterke visie, vaak met een tikje eigenwijsheid. En teams waarmee het goed samenwerken is, die net zo hard willen werken als wij om er een succes van te maken. Het is ook belangrijk dat ze openstaan voor ideeën van buitenaf.’

Het cliché van de techneut die zich volledig focust op zijn product en verwacht dat klanten vanzelf komen zodra het klaar is, leeft nog steeds, zegt Chilla. ‘Vooral bij technische teams merk je snel of een CEO er is omdat hij of zij verliefd is op de technologie of het bedrijf wil laten groeien. Je mag best een technische achtergrond hebben, maar het moet wel gaan om het opbouwen van een heel groot bedrijf.’

Strenge liefde en optimisme

De aanpak van Forward.one met startup-oprichters wordt door het fonds zelf omschreven als ‘strenge liefde’. ‘Dat kregen we terug van de ondernemers en dat herkennen we’, zegt Chilla. ‘We zijn een sportteam, gericht op prestaties, en je blijft in het veld als je die levert. Maar we durven ook kritische vragen te stellen. Zoals: als we meer investeren, kun je dan sneller groeien? Daar zit een ambitieuze en optimistische kant aan, en die zien we ook terug bij de startup-oprichters.’

Forward.one is zeer betrokken. ‘Alle vc’s zeggen dat, maar vraag het onze ondernemers maar. We zien dat technische oprichters vaak hulp nodig hebben bij de commercialisering, hun grootste uitdaging is het vinden van een product-marktfit en commercialisatie. Onze partners hebben veel ervaring in verkoop en commercie en kunnen daarin ondersteunen. Hoe zet je een verkoopstrategie op, hoe richt je bijvoorbeeld Hubspot in? En als er commercieel talent moet worden aangenomen, mogen we dan bij de sollicitatiegesprekken zitten om te helpen?’

Meer deals in Duitsland

Het nieuwe fonds focust op de Benelux, de Duitstalige DACH-regio en Scandinavië. Nederland blijft de thuismarkt, mede door het sterke netwerk dat het fonds hier heeft, maar Chilla kijkt ook nadrukkelijk naar Duitsland. ‘Op dit moment zien we meer dealflow uit Duitsland dan uit Nederland. Dat is logisch, gezien de grootte van het land en onze actieve investeringen in netwerkvorming. Maar dat betekent niet dat we minder in Nederland zullen investeren.’

Als investeerder in deeptech en industriële innovatie ziet Chilla veel kansen in Europa, maar ook een significante achterstand ten opzichte van de VS en Azië. ‘De verhouding tussen geïnvesteerd kapitaal en het aantal unicorns is in Europa en de VS bijna gelijk. Maar Europa heeft veel minder unicorns omdat we minder investeren. Gemiddeld is het rendement van venture capital-bedrijven in Europa zelfs iets beter geweest dan in de VS. Er is dus geen reden waarom we niet kunnen concurreren, behalve dat we te weinig investeren.’

‘Kapitaal werkt als een vliegwiel’

‘Ik ben zeer optimistisch, maar als ik kijk naar de ongelooflijke kans die we als Europa hebben met onze prachtige technologie en de achterstand in kapitaal, denk ik: kom op jongens, laten we doorpakken. Die rol neem ik graag op me als investeerder.’

Ja, Europa moet ook werken aan een ondernemende cultuur, er zijn obstakels in de regelgeving, en het continent zou veel meer als één markt moeten opereren. ‘Dat zijn ook belangrijke zaken om aan te pakken, maar kapitaal is het vliegwiel dat alles in gang zet. Als er geld is, komt het juiste talent, willen mensen hard werken voor succes en komt alles in beweging. Ik denk dat we alles in huis hebben om mee te doen in de mondiale tech race.’

Smart Money