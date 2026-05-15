ECI Cultuurfabriek in Crisis: Acht Contracten Beëindigd Door Acute Tekorten!

Financiële Uitdagingen bij ECI Cultuurfabriek

De ECI Cultuurfabriek in Roermond heeft recentelijk te maken gehad met ernstige financiële problemen, wat heeft geleid tot het ontslag van acht werknemers en het annuleren van verschillende voorstellingen. Ondanks een financiële bijdrage van 450.000 euro van de gemeente, die voornamelijk bedoeld is om toekomstige tekorten in 2025 aan te pakken, benadrukt directeur Gert-Jan Hox dat er een jaarlijkse extra bijdrage van 500.000 tot 600.000 euro nodig is om de missie van de instelling te kunnen blijven vervullen.

De financiële problemen bij de ECI zijn niet nieuw. Het jaar 2024 sloot af met een verlies van 89.761 euro, en voor 2025 wordt een verlies van 450.000 euro verwacht. Volgens directeur Gert-Jan Hox, die in juli 2024 het roer overnam, zijn de stijgende kosten een groot probleem, wat niet voldoende gecompenseerd wordt door de gemeente. Hij wijst hierbij op toegenomen loonkosten door cao-veranderingen, de verplichtingen van de wet DBA en hogere prijzen voor het inhuren van acts en technische voorzieningen. “Het is simpelweg onhoudbaar,” stelt Hox.

Hox benadrukt dat de financiële tekorten niet het gevolg zijn van slecht management. “Integendeel, we doen het erg goed. Onze kaartverkoop is afgelopen jaar met twintig procent gestegen. We hebben bewezen dat onze strategie succesvol is en dat we ons bestaansrecht keer op keer verdienen.”

De acht beëindigde contracten betekenen een verlies van meer dan drie voltijdse banen, voornamelijk binnen de technische afdeling. Hox geeft aan dat hij vooral technici heeft laten gaan, omdat zij vaak de voorkeur geven aan freelance werk. Hij hoopt hen nog steeds aan de ECI Cultuurfabriek te kunnen binden. De geannuleerde voorstellingen behoren veelal tot genres die in Roermond minder populair zijn of tot het duurdere segment, zoals de geplande uitvoering van Nachtschade door het Nationale Theater.

“Het is een bittere pil,” zegt Hox over de reorganisatie, zeker na de recente financiële injectie van de gemeente. Deze was bedoeld om acute liquiditeitsproblemen op te lossen en er loopt een onderzoek naar de bedrijfsvoering in relatie tot de kernactiviteiten en de structuur van ECI. Hox is optimistisch over de uitkomsten en verwacht dat er consensus bereikt zal worden over de noodzaak van meer structurele financiering. “We hebben simpelweg niet genoeg middelen om onze missie effectief uit te voeren. We bieden een podium aan jong talent en focussen niet alleen op grote namen, wat veel extra inspanningen voor programmering en marketing vereist,” legt hij uit.

In een brief aan de gemeenteraad benadrukte het college het belang van de ECI als culturele spil in Roermond. “De ECI speelt een cruciale rol als culturele verbinder en inspirator en is een bruisende plek voor de ontwikkeling en presentatie van talent.” In april had de gemeente al een bedrag van 225.000 euro overgemaakt, en ECI moet voor september een herstelplan indienen. Dit plan zal ook een visie moeten bevatten over een governance-model waarbij het college van B&W iemand mag voordragen voor de raad van bestuur. Sinds kort is er ook maandelijks overleg tussen de gemeente en ECI over de financiële en operationele situatie.

