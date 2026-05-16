Silicon Valley Zet $200 Miljoen In Op Reusachtige Drijvende Oceaanbollen: Ontdek Waarom

De AI-revolutie van Silicon Valley neemt de zee over

Het lijkt erop dat de AI-boom in Silicon Valley zijn vleugels uitslaat naar de open zee.

Technologie-investeerders investeren meer dan 200 miljoen dollar in een baanbrekend plan om drijvende AI-datacenters te bouwen die worden aangedreven door de golven van de oceaan. Dit innovatieve idee wordt gezien als een oplossing voor de toenemende problemen die gepaard gaan met de bouw van omvangrijke serverfarms op land, volgens Ars Technica.

Het start-upbedrijf Panthalassa staat aan het roer van dit project en geniet van aanzienlijke steun van miljardair en medeoprichter van Palantir, Peter Thiel. Thiel was een leidende kracht in de recente investeringsronde van 140 miljoen dollar om een proeffabriek nabij Portland, Oregon op te zetten.

Deze financiering zal de ontwikkeling van enorme, door golven aangedreven ‘nodes’ die midden op zee drijven en AI-systemen draaien, versnellen volgens de Financial Times.

In plaats van hernieuwbare energie naar het vaste land te transporteren, wil het bedrijf dat deze drijvende structuren ter plekke elektriciteit opwekken en direct de AI-chips aan boord van stroom voorzien. De AI-systemen zouden vervolgens de resultaten via satellietverbindingen terugsturen naar klanten wereldwijd.

“Het idee van Panthalassa verandert een energietransportprobleem in een datatransportprobleem,” aldus Benjamin Lee, een computerarchitect van de Universiteit van Pennsylvania, in gesprek met Ars Technica.

De drijvende nodes lijken op enorme stalen bollen die in de oceaan dobberen met een lange verticale buis die onder het wateroppervlak strekt. Als golven de structuur bewegen, wordt water omhoog geduwd in een onder druk staande kamer, die vervolgens water door turbines kan laten stromen om elektriciteit op te wekken.

Het omliggende oceaanwater zou ook natuurlijk de AI-chips koelen — een potentieel enorm voordeel aangezien traditionele AI-datacenters enorme hoeveelheden energie en water verbruiken om koel te blijven.

“Rekenen op basis van oceaanwater kan een enorm koelvoordeel bieden omdat de omgevingstemperatuur zo laag is,” zei Lee tegen het medium.

Panthalassa’s nieuwste prototype, genaamd Ocean-3, zal naar verwachting later dit jaar getest worden in de noordelijke Stille Oceaan, volgens het rapport. Ars Technica meldt dat de structuur ongeveer 85 meter lang is — bijna even hoog als de Big Ben in Londen of het Flatiron Building in New York.

Het bedrijf heeft al eerdere versies van de technologie getest, inclusief een prototype dat een drie weken durende zeetest voltooide voor de kust van de staat Washington in 2024.

CEO en medeoprichter Garth Sheldon-Coulson vertelde eerder aan CBS dat hij hoopt uiteindelijk duizenden van deze drijvende nodes in te zetten.

Maar het ambitieuze concept kent grote uitdagingen.

Satellietinternetverbindingen blijven aanzienlijk trager en minder betrouwbaar dan de glasvezelkabels die door traditionele datacenters op land worden gebruikt, wat problemen kan opleveren voor AI-systemen die constante communicatie tussen servers vereisen.

“Frequente communicatie en coördinatie tussen nodes kan uitdagend zijn,” vertelde Lee aan Ars Technica.

Onderhoud kan ook een nachtmerrie worden als duizenden autonome AI-gedreven machines jarenlang verspreid over de wereldzeeën liggen.

Volgens recente vacaturelijsten van het bedrijf wil Panthalassa dat de drijvende nodes “meer dan een decennium overleven in de zwaarste oceaanomstandigheden” terwijl ze zonder menselijk onderhoud functioneren.

Het futuristische project wekte ook scepsis op het internet nadat de Financial Times meldde dat de drijvende vaartuigen zichzelf door de golven kunnen verplaatsen zonder motoren.

Ondertussen wees Jeff Bercovici, plaatsvervangend tech- en media-editor van de Wall Street Journal in San Francisco, op nog een ander voordeel. Hij grapte dat de drijvende datacenters mogelijk een veel groter economisch probleem hebben opgelost — de scheepvaart.

“Als oceaanreizen geen voortstuwing meer vereisen, hebben we een groter probleem opgelost dan datacenters,” schreef hij op X.

Het concept van datacenters op zee is niet geheel nieuw.

Microsoft experimenteerde met onderwater-datacenterservers via zijn Project Natick-initiatief in 2015 en 2018 voordat het uiteindelijk het idee opborg. Chinese bedrijven hebben ook onderwater-datacenters in de buurt van het eiland Hainan en Shanghai ingezet, terwijl het in Singapore gevestigde Keppel heeft gewerkt aan projecten voor drijvende datacenters, volgens het rapport.

Ars Technica merkte op dat de visie van Panthalassa tot de meest agressieve behoort en komt op een moment dat grote techspelers naar verwachting in 2026 een duizelingwekkende 765 miljard dollar zullen uitgeven aan AI-datacenters, terwijl ze te maken krijgen met toenemende weerstand van lokale gemeenschappen, arbeidstekorten en beperkingen in de energievoorziening op land.