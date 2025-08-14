Revolutionaire Breinchip: Drastische vermindering van AI stroomverbruik!

De startup IMChip uit Groningen ontwikkelt een revolutionaire oplossing voor het hoge energieverbruik van kunstmatige intelligentie: ze creëren chips die geïnspireerd zijn op de werking van het menselijk brein, waardoor ze tot wel 200 keer minder energie gebruiken dan de huidige processors.

1. Introductie van IMChip

IMChip is een pionier in de ontwikkeling van zogenaamde neuromorfische chips, die de functionele architectuur van het menselijk brein nabootsen.

Traditionele computerchips werken vergelijkbaar met een kantoor waarbij het geheugen zich op een andere verdieping bevindt dan de processoren, wat constant energieverslindend heen-en-weer geloop vereist. In tegenstelling hiermee opereren de hersenen waarbij geheugen en verwerking in neuronen en synapsen nauw zijn geïntegreerd.

‘Onze chips creëren en updaten een complex netwerk van verbindingen die informatie vasthouden, vergelijkbaar met hoe hersenen functioneren’, legt Ernst Jacobs, de algemeen directeur van IMChip, uit.

IMChip gebruikt speciale materialen, genaamd complexe oxides of memristors, die zowel informatie kunnen opslaan als verwerkingen kunnen uitvoeren. Deze materialen zijn intrinsiek efficiënter en kunnen hun eigenschappen aanpassen en deze aanpassing behouden. ‘Theoretisch kunnen onze chips tweehonderd keer minder energie verbruiken dan traditionele chips’, verklaart Jacobs.

Dit is een welkome ontwikkeling in het tijdperk van kunstmatige intelligentie, waarin AI naar schatting in 2024 verantwoordelijk was voor ongeveer 11 tot 20 procent van het wereldwijde energieverbruik van datacenters, en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen.

2. De mensen achter IMChip

IMChip werd opgericht door professor Tamalika Banerjee van de Rijksuniversiteit Groningen, een deskundige op het gebied van spintronica, de technologie die ten grondslag ligt aan de chips van IMChip.

Banerjee, die haar opleiding natuurkunde in India volgde en promoveerde aan de Universiteit van Madras, werd uiteindelijk in 2002 postdoc-onderzoeker in Enschede na een verblijf aan MIT. Zes jaar later verhuisde ze naar Groningen.

Na jaren van onderzoek naar complexe oxides, realiseerde Banerjee zich dat deze materialen ideaal waren voor een nieuwe soort chip. Ze besloot deze vinding te commercialiseren en vormde een team met Ernst Jacobs, die haar hielp het onderzoek naar een patent te vertalen en het proces van teamvorming tot financiering te begeleiden. In november 2024 werd IMChip officieel opgericht.

3. De potentiële klanten van IMChip

IMChip mikt op bedrijven die chips ontwerpen of produceren, zoals grote spelers als Intel, Samsung, IBM, en Nvidia, maar ook op kleinere chipfabrikanten.

Jacobs benadrukt dat het doel niet is om te concurreren, maar om samen te werken en bestaande chips te verbeteren. ‘Wij geloven dat samenwerking de sleutel is tot succes’, zegt hij.

De chips van IMChip zijn uitermate geschikt voor toepassingen waarbij snelle en energie-efficiënte lokale verwerking cruciaal is, zoals in zelfrijdende auto’s en in systemen voor beeldherkenning gebruikt in robots, drones en beveiligingscamera’s.

4. Hoe verdient IMChip geld?

IMChip plant haar inkomsten voornamelijk te halen uit licenties en co-development projecten. Jacobs merkt op dat dit de primaire inkomstenbronnen zullen zijn, maar zeker niet de enige.

De strategie omvat het ontwikkelen van aangepaste chips en het aanbieden van development kits aan andere bedrijven en AI-ontwikkelaars, evenals software die bestaande programma’s geschikt maakt voor hun chips.

IMChip zal zelf geen chips produceren vanwege de hoge kapitaalintensiteit van dergelijke operaties, maar zal samenwerken met bestaande fabrikanten.

5. De voortgang van IMChip

Hoewel IMChip nog geen jaar bestaat, is de onderliggende technologie al jaren in ontwikkeling. Het bedrijf werd recentelijk erkend als een van de tien winnaars van de Academic Startup Competition in Nederland.

Het team werkt momenteel aan een prototype, en verwacht tegen het einde van het jaar een eerste versie klaar te hebben. Het streven is om tegen 2027 een product op de markt te hebben dat door klanten getest kan worden.

Hoewel de productieprocessen compatibel zijn met bestaande faciliteiten, zal voor grote productieaantallen uitgeweken moeten worden naar het buitenland.

6. Financieringsbehoeften

In juni haalde IMChip 350.000 euro op, maar voor de ontwikkeling van de nieuwe chiptechnologie is veel meer geld nodig. Jacobs bereidt zich voor op een nieuwe financieringsronde, waarbij hij schat tussen de 3,5 en 5 miljoen euro nodig te hebben. Hoewel er mogelijkheden zijn in Nederland, is de kans groot dat ook buitenlandse investeerders betrokken zullen raken.

