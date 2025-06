De geplande onderwijsdemonstratie die aanstaande dinsdag zou plaatsvinden als protest tegen de bezuinigingen van het recentelijk afgetreden kabinet is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De reden hiervoor is een staking bij de Nederlandse Spoorwegen, waardoor er landelijk geen treinen van NS zullen rijden. Hierdoor kan het geplande “centrale actiemoment” niet doorgaan, verklaart een woordvoerster van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Oorspronkelijk was de actie gepland in Den Haag, maar werd verplaatst naar Amsterdam vanwege de moeilijk bereikbare situatie in Den Haag door een regionale spoorstaking in het westen. Echter, nadat vakbond VVMC aankondigde de regionale staking uit te breiden naar het noordwesten, besloot de NS alle treindiensten voor dinsdag te annuleren om niet in staat te zijn een betrouwbare dienstregeling te handhaven.

Nieuwe actie gepland na de zomer

“Staken doet pijn, en dat is nu ook bij ons het geval”, zegt de woordvoerster van AOb. “We steunen het stakingsrecht volledig en willen onze solidariteit tonen met de stakende treinmedewerkers.” De AOb plant volgens haar na de zomer een nieuwe actie, die “nader tot de verkiezingen” zal plaatsvinden.

Protest tegen de ontmanteling van het Nederlandse hoger onderwijs

De vakbond FNV had aangegeven dat “duizenden studenten en personeelsleden uit het hele land naar Amsterdam zouden reizen om hun ongenoegen te uiten over de ontmanteling van het Nederlandse hoger onderwijs”. De bonden hebben benadrukt dat de staking niet is ingetrokken en dat “ontevreden onderwijsmedewerkers” nog altijd het recht hebben om komende dinsdag te staken, ondanks de annulering van de actie in Amsterdam.