Breuk Dreigt voor Renze Klamer: Hoe Pijnlijk Zal Het Zijn?

Het is alweer twee maanden geleden dat Renze Klamer bekendmaakte dat hij RTL Tonight zou verlaten. Sindsdien is het opvallend stil rondom de presentator. Hij lijkt van de radar verdwenen, zowel op televisie als op sociale media. Maar wat doet hij nu eigenlijk? In Hilversum doen verschillende geruchten de ronde. Is er een breuk met RTL op komst?

Tv-expert Tina Nijkamp is bezorgd over Renze’s toekomst bij RTL. Ze heeft een punt: “Anders dan bij Art Rooijakkers, die na zijn vertrek bij Nieuws van de Dag direct een nieuw programma kreeg, is er voor Renze niets nieuws in de planning. Dit kan erop wijzen dat de wegen van Renze en RTL zich gaan scheiden.”

Was het een verstandige beslissing om RTL Tonight te verlaten? Tina vindt het lastig te beoordelen of dit een slimme carrièremove was. “De tijd zal het leren.” Als Renze talkshowhost zou worden bij de NPO, bijvoorbeeld als opvolger van Jeroen Pauw, dan zou het volgens haar wel een goede keuze zijn. Ze meent dat Renze dit ook zeker verdient.

Lees hieronder verder…

3:24 Renze Klamer stopt als presentator bij RTL Tonight

Pauw & De Wit

“Als dit succesvol blijkt voor zijn carrière, omdat Pauw & De Wit nu ook een groot succes is, is het een goede ontwikkeling. Het is een serieus en degelijk programma.” Maar de mogelijkheid hiervoor blijft onzeker. “Als Jeroen Pauw besluit nog lang niet met pensioen te gaan, dan zijn de kansen op een talkshow beperkt. Dus wat blijft er dan over?”

Tina denkt dat de toekomst van Renze afhankelijk is van de beslissingen van Jeroen Pauw over zijn carrière. Ze sluit af met een positieve noot: “Het is te stil geweest rondom Renze, wat ik onterecht vind, want hij is eigenlijk een van de beste talkshowhosts van Nederland.” In haar ogen verdient hij zeker een eigen talkshow.

Nieuwe talkshow voor Renze?

Aan de tafel van Shownieuws wordt ook gesproken over wat de toekomst Renze zou kunnen brengen. Renze zelf stond niet open voor vragen en ook RTL heeft geen informatie vrijgegeven. Volgens journalist Jordi Versteegden wil Renze graag bij RTL blijven, aldus zijn bronnen.

Er is ook een kans dat RTL Tonight na de zomer niet doorgaat vanwege tegenvallende kijkcijfers. Misschien komt er dan een nieuwe talkshow met Renze als boegbeeld.

De Shownieuws-tafel had al eerder gespeculeerd over de toekomst van Renze, zoals te zien in de onderstaande video: