Techmiljardair Luca Ferrari: Van Kapperszoon tot Succes met Bending Spoons’ Strategie

Na zijn jeugd in een bescheiden Italiaans dorpje, verwerft Luca Ferrari met zijn bedrijf Bending Spoons grote namen in de techwereld zoals WeTransfer en AOL. Zijn strategie is onverbiddelijk: massale ontslagen en prijsverhogingen doorvoeren. Deze aanpak heeft Bending Spoons een waarde van 11 miljard dollar opgeleverd en van Ferrari een miljardair in de technologiebranche gemaakt.

Luca Ferrari treedt in 2010 in dienst bij McKinsey, kort na zijn afstuderen aan de Technische Universiteit van Denemarken. Hij heeft dan al samen met twee anderen een startup, Evertale, opgericht.

‘Ik heb mijn baas verteld dat ik zou opstappen zodra onze startup financiering zou verkrijgen’, deelt Ferrari in de podcast Dealmakers. Zijn baas stemt in.

Ferrari deelt een klein appartement in Kopenhagen met zijn medeoprichters. Hij werkt bij McKinsey om de huur te betalen, terwijl zijn partners fulltime aan hun startup werken.

Na iets meer dan een jaar haalt Evertale, een app die met behulp van AI automatisch een dagboek van je leven bijhoudt, een half miljoen euro op bij Mangrove Capital Partners. Ferrari neemt ontslag.

Van Evertale naar Bending Spoons

Het avontuur van Evertale eindigt in 2013. ‘Ik kwam net op tijd terug om de ondergang van ons bedrijf te versnellen’, zegt Ferrari nu lachend.

Deze ervaring leidt echter tot een nieuw begin. Met 40.000 euro start hij samen met zijn twee co-founders en twee teamleden een nieuw avontuur: Bending Spoons, een Italiaanse softwareontwikkelaar die techbedrijven verzamelt alsof het Pokémonkaarten zijn.

Recentelijk heeft Bending Spoons AOL overgenomen, een voormalige internetgigant, van Yahoo voor vermoedelijk 1,4 miljard dollar. Eerder had het bedrijf al WeTransfer, Vimeo, Evernote en Komoot overgenomen.

Bending Spoons is nu 11 miljard dollar waard, na een recente investeringsronde van 710 miljoen dollar. Dit maakt de oprichters, waaronder CEO Luca Ferrari, tot miljardairs. Wie is deze 39-jarige Italiaan en waarom wordt zijn overnamemethode zo bekritiseerd?

Zoon van twee kappers

Ferrari is opgegroeid in Settimo, een klein dorp bij Verona, als zoon van twee kappers. Niemand in zijn familie had ooit een universitaire opleiding gevolgd. ‘Ik had veel dromen maar weinig voorbeelden van hoe die te verwezenlijken’, vertelt Ferrari in de Dealmakers-podcast.

Als kind wilde hij ‘alles weten’, wat hem naar de studie informatietechniek aan de Universiteit van Padua leidde. Echter, het is tijdens zijn master in Denemarken waar hij echt zijn roeping ontdekt: ondernemerschap.

‘Al vanaf mijn vijfde wist ik dat ik iets groots en duurzaams wilde opbouwen — iets buitengewoons. Tijdens mijn studie realiseerde ik me dat ondernemen mijn pad was’, zegt Ferrari tegen Forbes.

Deze drive leidt tot zijn eerste startup, Evertale, een ambitieus project dat uiteindelijk faalt omdat de markt er nog niet klaar voor was.

Steady groei

Bending Spoons, vernoemd naar de scene uit The Matrix waar Neo leert een lepel te buigen met zijn geest, start in 2014 na de verhuizing van Kopenhagen naar Milaan. Dat jaar doet het bedrijf zijn eerste bescheiden overname: een iOS-app die het mogelijk maakt om het iPhone-toetsenbord te personaliseren voor slechts 10.000 dollar.

Deze kleine investering legt de basis voor een strategie die Ferrari later zou perfectioneren: koop een bestaand product, maak het winstgevender en investeer de winst in een volgende overname. Deze aanpak blijkt effectief. Tien jaar later heeft Bending Spoons een omzet van 623 miljoen euro.

De groei van Bending Spoons is geleidelijk. ‘Er was nooit een jaar waarin we plots tien keer zo groot werden’, vertelt Ferrari in de podcast Neon Show. ‘Het was altijd stap voor stap. Elk jaar een beetje beter dan het vorige.’

Acceleratie met Evernote, Vimeo en WeTransfer

In 2018 markeert de overname van Splice, een video-editor ontwikkeld door GoPro, een belangrijk moment. ‘Voor onze begrippen was dat een groot bedrijf’, vertelt Ferrari in de Neon Game-podcast. ‘Dit was een keerpunt.’

Vanaf dat moment versnelt het tempo van overnames door Bending Spoons. In 2021 is het de beurt aan de foto-app Remini, in 2022 aan de camera-app Filmic Pro en in 2023 volgt Evernote. En in 2024 intensiveert Ferrari de overnamen: Meetup, Mosaic Group, StreamYard, WeTransfer, Issuu. De jaren daarna volgen Brightcove, Komoot, Vimeo en nu dus AOL.

Deze zijn allemaal bekende namen, maar vaak bedrijven die hun beste tijd al achter de rug hebben. Bijvoorbeeld, Vimeo, dat sinds zijn beursgang in 2021 zo’n 85 procent van zijn waarde verloor. De geplande notering van WeTransfer aan de Amsterdamse beurs Euronext mislukte en Evernote worstelt al jaren met concurrentie.

Ferrari ziet deze situaties echter als kansen. Hij koopt bedrijven die hun potentieel niet volledig hebben bereikt en probeert ze efficiënter te maken. ‘Ik beschrijf Bending Spoons graag als een kind van Google, Amazon en Berkshire Hathaway’, zegt hij. ‘Van Google hebben we de liefde voor technologie, van Amazon de drang naar efficiëntie en van Berkshire Hathaway de slimheid in investeren en overnames.’

Schulden als drijfveer

Maar hoe financiert Bending Spoons deze overnames? Simpel: door schulden aan te gaan. In oktober sluit het bedrijf een lening af van 2,8 miljard dollar bij een consortium van grote banken, waaronder JP Morgan, Goldman Sachs en BNP Paribas. Bovenop deze lening komt een venture capital-ronde van 710 miljoen dollar, waardoor het bedrijf gewaardeerd wordt op 11 miljard dollar.

Ferrari bezit zelf ongeveer 16 procent van de aandelen, goed voor een geschat vermogen van 1,4 miljard dollar. De vier oprichters bezitten samen 55 procent. De rest is in handen van investeerders zoals T. Rowe Price, maar ook bekende persoonlijkheden zoals oud-tennisser Andre Agassi, acteur Bradley Cooper en zanger The Weeknd.

Bending Spoons heeft sinds de oprichting bijna 5 miljard dollar aan financiering opgehaald, een combinatie van venture capital en leningen. ‘We zijn elk jaar winstgevend geweest’, vertelt Ferrari. ‘Dat stelt ons in staat om schulden aan te gaan.’

De winstgevendheid is indrukwekkend. In 2024 maakte Bending Spoons een nettowinst van 61 miljoen euro op een omzet van 623 miljoen, een marge van ongeveer 10 procent. Dat is veel beter dan de meeste overgenomen bedrijven, die vaak nauwelijks winstgevend waren of zelfs verlies leden.

Rigoureus saneren, prijzen verhogen

Hoe bereikt Ferrari deze cijfers? Voornamelijk door drastisch te snijden in de kosten, wat vaak betekent: veel ontslagen.

Bij WeTransfer moet driekwart van het personeel vertrekken kort na de overname. Bij Komoot gebeurt hetzelfde. Ook bij Evernote, Meetup, Issuu en Brightcove volgen massale ontslagen. Het team achter Filmic Pro is zelfs helemaal ontslagen.

‘We denken dat we met een kleiner, meer getalenteerd team sneller en effectiever kunnen handelen’, legt Ferrari uit aan Follow the Money. ‘Minder managementlagen en bureaucratie betekent minder tijdverspilling aan coördinatie en communicatie.’

Om te zorgen dat cruciale kennis niet verloren gaat, bepaalt Ferrari vooraf welke expertise essentieel is. Medewerkers met specialistische vaardigheden die Bending Spoons zelf niet bezit, hebben een grotere kans om te blijven. Bij WeTransfer had het management al namen van zulke specialisten aangeleverd, volgens een voormalige werknemer tegen Follow the Money.

Naast het reduceren van personeel volgen vaak prijsverhogingen na een overname. In 2023 werd Evernote bijna 30 procent duurder. Klanten van WeTransfer zagen hun abonnementen vorig jaar bijna verdubbelen in prijs – zonder voorafgaande waarschuwing. Ferrari benadrukt dat alle beslissingen gericht zijn op het toekomstige succes van de overgenomen bedrijven.

De overnamemachine blijft draaien

Intussen blijft de overnamemachine van Bending Spoons actief. Ferrari analyseert naar eigen zeggen tien bedrijven per maand. Nieuwe doelwitten zijn appontwikkelaars Typeform en Elysium, volgens bronnen van de Italiaanse krant Il Messaggero. Voor het eerste bedrijf zou Bending Spoons 255 miljoen dollar willen betalen, voor het tweede 240 miljoen dollar.

Waar dit verhaal eindigt, is waarschijnlijk op de beurs. Ferrari ontkent dit niet; in eerdere interviews sprak hij een voorkeur uit voor een notering in New York. Maar hij tempert de verwachtingen.

‘We zouden vandaag naar de beurs kunnen gaan als we dat wilden. We zijn zeker groot genoeg en er is veel interesse van investeringsbanken en beurzen’, zei hij in april tegen Sifted. ‘Maar we hebben geen plannen op korte termijn. Het is een mogelijkheid, maar niemand werkt er op dit moment aan.’

De Italiaanse bedrijfsadviseur Giacomo Mollo van iN3 Ventures is in zijn podcast veel stelliger. Hij denkt dat Bending Spoons binnen twee jaar naar de beurs gaat. ‘Elke keer dat we ernaar kijken, lijken ze weer een stap dichterbij. Een beursgang ligt zeker op tafel.’