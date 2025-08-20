Ontdek wat Humberto Tan nu doet: Nieuwe carrièrestap onthuld!

Humberto Tan als Columnist bij Quest
Humberto Tan zal binnenkort columns verzorgen voor het tijdschrift Quest. Onder de titel Humberto Hier zal hij wekelijks zijn unieke inzichten op het gebied van wetenschap delen, zoals aangekondigd in een persbericht van het magazine.
“Mijn interesse gaat uit naar de onderbelichte juweeltjes binnen de wetenschap. Juist nu, in een tijdperk waarin onjuiste informatie snel verspreid wordt, vind ik het essentieel om kritisch naar wetenschappelijke feiten te kijken,” vertelt Humberto. Naast zijn carrière als presentator is Humberto ook een gepassioneerd fotograaf (zie video bovenaan en hieronder).
“De dagelijkse informatie die ik via mijn telefoon binnenkrijg, inspireert me genoeg om wekelijks voor Quest te schrijven over mijn ontdekkingen,” zegt hij. In de eerste column beschrijft Humberto hoe een film het algoritme van zijn sociale media beïnvloedde.
Hoofdredacteur Bram Mullink is verheugd over Humberto’s komst. “Humberto brengt niet alleen verhalen met diepgang, maar koppelt ook maatschappelijke vraagstukken aan wetenschap. Zijn columns zullen onze lezers aan het denken zetten en tegelijkertijd een glimlach brengen.”
Humberto krijgt het ongetwijfeld druk, want binnenkort is hij ook een van de gezichten van RTL Tonight (zie video hierboven). Samen met Leonie ter Braak, Renze Klamer en Beau van Erven Dorens zal hij de presentatie van dit programma op zich nemen.
