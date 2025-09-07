Gouke Moes benoemd: Ontmoet de nieuwe demissionaire minister van Cultuur!

Gouke Moes aangesteld als demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gouke Moes is door zijn partij BBB benoemd tot de nieuwe demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit nieuws werd maandag door de partij naar buiten gebracht. Moes is afkomstig uit de Provinciale Staten van Groningen.

De 33-jarige Gouke Moes heeft zijn carrière ooit gestart als smid en machinebankwerker voordat hij overstapte naar het onderwijs. Hij heeft gewerkt als docent techniek, natuur- en scheikunde, en Engels op een vmbo-school. Zijn politieke loopbaan in Groningen begon hij als Statenlid, waarna hij gepromoveerd werd tot gedeputeerde. In deze functie hield hij zich bezig met onder andere energie, digitale transformatie, defensie en sport.

Moes heeft enige controverse veroorzaakt met zijn uitlatingen op sociale media. Een specifieke opmerking over een met hakenkruizen beklad regenboogzebrapad in Appingedam op het sociale netwerk X leidde tot veel verontwaardiging. Hij schreef dat dit het resultaat van polarisatie was en noemde het ‘jammer, van beide kanten’. Dit werd geïnterpreteerd alsof hij de ernst van beide symbolen gelijkstelde, wat hij later onder druk van kritiek en een verklaring van acht Statenfracties ontkende.

De functie van minister zal Moes tijdelijk vervullen na de recente val van het tweede kabinet Schoof. Eerder stapte de PVV uit het kabinet, gevolgd door NSC met OCW-minister Eppo Bruins. Vorige week nam VVD-minister Sophie Hermans tijdelijk het ministerie van OCW waar.

Op de website van BBB uit Moes zijn enthousiasme over zijn nieuwe rol: ‘Het is een enorme eer om deze positie te mogen bekleden. Mijn passie voor onderwijs komt voort uit de jaren dat ik zelf voor de klas stond. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en stabiel en betrouwbaar bestuur te bieden aan Nederland.’ Over zijn ervaring met of visie op cultuur is echter weinig bekend.

Hij zal de positie van demissionair minister bekleden tot de volgende kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen. Een belangrijk punt op de agenda voor de cultuursector is het ontwerpen van een nieuw subsidiebeleid, dat in 2029 geïmplementeerd moet worden.

Beeld: Herman van Bostelen

