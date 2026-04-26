Artemis II Astronaut: Ooit Topsporter op Universiteit Vóór Ruimtemissie

Een Atleet op Weg naar de Maan

Victor Glover, afgestudeerd in 1999 aan Cal Poly San Luis Obispo, had oorspronkelijk een andere loopbaan voor ogen voordat hij een van de vier astronauten werd op NASA’s 10-daagse missie aan boord van Artemis II.

Glover, geboren in Ontario, Californië, was een verdedigende back voor het Mustangs’ footballteam en worstelde tijdens zijn tijd bij Cal Poly.

Hij beweerde dat het worstelen bijna net zo moeilijk was als raketwetenschap.

(V.L.N.R.) Missiespecialist Jeremy Hansen van CSA (Canadian Space Agency), piloot Victor Glover, commandant Reid Wiseman en missiespecialist Christina Koch verlaten het Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building.

“Het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb gekozen om te doen, was een ruimtewandeling maken,” vertelde Glover aan Jeffrey Armstrong, de president van Cal Poly, volgens The Athletic. “Het op één na moeilijkste wat ik ooit heb gekozen om te doen, was de worsteltraining met Lennis Cowell,” de langdurige worstelcoach van Cal Poly.

Zijn intelligentie was duidelijk voor Andre Patterson, die football coach was bij Cal Poly toen Glover daar studeerde, en nu dient als de verdedigingslijn coach van de Giants.

“Hij was misschien niet de snelste of meest atletische speler op het veld, maar hij zou slagen omdat hij de beste technicus was,” vertelde Patterson aan The Athletic. “Dat is wie hij in zijn kern is.”

Glover, die de eerste zwarte man wordt die de maan zal omcirkelen, heeft zijn banden met de universiteit behouden en geeft lezingen aan verschillende groepen op de campus, waaronder het worstelteam.

NASA-astronaut Victor Glover, piloot van Artemis II, glimlacht terwijl hij naar buiten loopt om een bus te nemen naar het lanceerplatform om aan boord te gaan van de Space Launch System (SLS) raket voor de bemande maanmissie Artemis II bij Kennedy Space Center.

“Ons team vond het geweldig om naar hem te luisteren en je kon zien dat zijn ervaring echt weerklank vond,” vertelde Jon Sioredas, hoofdcoach van het Cal Poly worstelteam, aan het medium. “Hij heeft een uniek vermogen om zijn reis te verbinden met lessen die direct van toepassing zijn op jonge atleten.”

Artemis II verliet de baan van de aarde om 19:49 uur ET op donderdag, en bracht de bemanning naar een plaats waar slechts 24 mensen eerder zijn geweest.

Het ruimtevaartuig is officieel op weg naar de maan op het moment van dit schrijven, na een testbaan rond de aarde.

