Rosa Boon zal haar functie als directeur-bestuurder bij TENT in Amsterdam neerleggen aan het einde van februari 2026. Momenteel deelt zij de leiding met Hanneke Meijers, die na Boons vertrek de volledige dagelijkse leiding op zich zal nemen. Vanaf 1 maart neemt Boon een nieuwe rol op zich als Hoofd Circus Arts bij Codarts in Rotterdam.

Gedurende vijftien jaar heeft Boon zich ingezet voor de ontwikkeling van een platform voor hedendaagse circusartiesten, zowel uit Nederland als internationaal. Nu acht zij de tijd rijp om plaats te maken voor nieuwe leiders binnen TENT. Boon was samen met Cahit Metin en Minka Parkinnen in 2010 een van de grondleggers van TENT. Dit centrum biedt ondersteuning aan artiesten op diverse niveaus van hun creatieve en productieve processen, variërend van optredens op open podia tot aan vierjarige trajecten voor vaste makers.

‘Ik heb met enorm veel voldoening samen met mijn mededirecteuren TENT uitgebouwd tot wat het nu is’, reflecteert Boon. ‘Het was een voorrecht om bij te dragen aan de groei en het professionaliseren van vele jonge circusartiesten en aan de circusgemeenschap als geheel.’

Marc Marcusse, voorzitter van de Raad van Toezicht, prijst Boon voor haar ‘enthousiasme dat aanstekelijk werkt om mensen samen te brengen en producties te realiseren’. Hij zal ‘haar scherpe inzicht en toewijding’ missen en is ‘erg blij dat Rosa actief blijft in de sector’.

De Raad van Toezicht is momenteel aan het onderzoeken hoe de directiestructuur in de toekomst het beste kan worden ingevuld.