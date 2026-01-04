Ruben Nicolai geconfronteerd met leeg huis: Wat is er gebeurd?

Ruben Nicolai kijkt met grote tegenzin uit naar het moment waarop zijn oudste dochter het huis zal verlaten. De TV-presentator deelt met De Telegraaf dat hij hoopt dat ze nog een tijdje thuis blijft wonen, omdat het idee van een stiller huis hem nogal nerveus maakt.

“Ik ben eigenlijk wel blij met de chaos op de woningmarkt, want dat betekent dat ze waarschijnlijk nog langer bij mij blijft. Ik weet zeker dat ik last ga krijgen van het lege-nestsyndroom”, zegt Nicolai. “Het is vreemd dat niemand je op deze gevoelens voorbereidt. Overal hoor je over baby’s, de eerste schooldag, en de musical in groep 8, maar daarna moet je het zelf maar uitzoeken.”

Ruben hoopt dat zijn dochters Daantje (14) en Liv (18) hem zien als een “gezellige en leuke vader”. “Ze delen altijd minder met mij dan met hun moeder. Maar goed, ik ben een trotse vader. Het is de beste rol die ik ooit heb mogen spelen.”

Teleurstellend jaar

Volgens Ruben was het afgelopen jaar een “teleurstellend jaar”. In december bevestigde hij dat zijn relatie met Paulien beëindigd was, zoals te zien in de video onder het artikel. In de podcast Ruben & Tijl vertelde hij: “Een persoonlijk dieptepunt van dit jaar was ook het einde van mijn relatie. Voor mij krijgt 2025 dan ook een dikke onvoldoende. Ja, echt een teleurstellend jaar!”

Naast het einde van zijn relatie maakte Ruben ook het overlijden van zijn dierbare collega Loretta Schrijver mee, een noodgedwongen verhuizing en de scheiding van zijn vader. Ondanks alle tegenslagen keek Ruben toch positief uit naar 2026. Hij voelde zich al een stuk beter en hoopte dat het nieuwe jaar hem milder gezind zou zijn. “Het ziet er al veelbelovend uit!”, zei Ruben optimistisch in de podcast.