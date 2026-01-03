Ontdek de beste dankspeeches van 2025: Een jaar vol inspiratie!

Terugblik op de beste dankwoorden van 2025

Als theaterrecensent en liefhebber van allerhande lijsten, werp ik aan het eind van 2025 een terugblik op de meest memorabele dankwoorden van het afgelopen jaar in de theaterwereld.

Elk jaar na het Gala van het Nederlands Theater sta ik nog wat na te praten in de foyer en mijmer ik over alle dankwoorden die ongelezen en ongehoord blijven, opgeborgen in een binnenzak. Ik stel me voor hoe de genomineerden de avond voor het gala nerveus en vol verwachting aan hun speech begonnen te schrijven, vol zinnen als ‘deze eer komt mij niet alleen toe’, ‘zonder jullie had ik hier nooit gestaan’.

Denk aan de krachtige politieke uitspraken en hartverwarmende bedankjes die nooit het daglicht zagen, omdat ze als ijdel of ongepast beschouwd werden. Dat is natuurlijk een misvatting; daarom pleit ik al jaren voor een Gala van het Onuitgesproken Dankwoord. Het zou toch zonde zijn als we de gepassioneerde woorden van Mariana Aparicio (Theo d’Or 2023), de geestige speech van Ilke Paddenburg (Colombina 2016) of de onvergetelijke toespraak van Nasrdin Dchar, de winnaar van een Gouden Kalf, nooit hadden gehoord?

Voor zover ik weet is Willem de Wolf de enige die, na het missen van een Regieprijs in 2024, zijn dankwoord gewoon online deelde. Laten we hopen dat meer mensen zijn voorbeeld volgen in 2026, want of je nu wint of niet, een goed dankwoord is altijd waardevol.

1.

Jan Beuving bij de Poelifinario’s

Jan Beuving, die een Poelifinario won voor zijn voorstelling in de categorie Kleinkunst, sprak een dankwoord uit dat het hele cabaretgenre eerde. Hij benadrukte hoe elke geëngageerde voorstelling ook entertainend is, en andersom, en dat kleinkunst eigenlijk alle drie de aspecten bevat. Beuving toonde zich een ware kenner van zijn vak door te vermelden dat hij alle genomineerde voorstellingen zelf had bijgewoond.

2.

Daniël Kolf bij de Theo d’Or

Daniël Kolf maakte indruk met zijn dankwoord tijdens het ontvangst van de belangrijkste toneelprijs. Hij sprak zich uit voor meer diversiteit in de theaterwereld en benadrukte het belang van zichtbaarheid (‘ik speel om mijn stem zo luid mogelijk te laten horen, zodat niemand kan doen alsof ik er niet ben’). Aansluitend verraste hij iedereen door zijn vriendin ten huwelijk te vragen.

3.

Elien van den Hoek bij de Regieprijs

Elien van den Hoek was zichtbaar overrompeld toen zij de Regieprijs won en barstte uit in een aanstekelijke lachbui die minutenlang duurde. Deze spontane reactie was zo hartverwarmend dat het zelfs drie maanden later nog steeds een glimlach op mijn gezicht tovert.

Op de foto: Jan Beuving in 2025-1, de voorstelling waarvoor hij dat jaar een Poelifinario in de categorie Kleinkunst ontving. Fotograaf: Jaap Reedijk

