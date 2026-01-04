Mysterie Ontrafeld: Wie Bouwde de 900 Zware Paaseiland Beelden? Ontdek het ‘Archeologische Disneyland’

De reusachtige hoofden van Paaseiland hebben mogelijk eindelijk een kunstenaarscredit gekregen — of meerdere, zo blijkt.

De meer dan 900 standbeelden op Rapa Nui, de inheemse naam voor het Chileense gebied, werden lang gedacht door onderzoekers te zijn vervaardigd door honderden arbeiders in een enkel stamhoofddom rond de 13e eeuw. Nieuw onderzoek heeft wetenschappers echter doen geloven dat elke individuele standbeeld — genaamd de moai — waarschijnlijk werd uitgehakt door concurrerende clans of families.

Er wordt nu geschat dat aan elke moai, die tot wel 80 ton kon wegen, slechts vier tot zes mensen werkten.

Archeologen hebben 30 afzonderlijke “werkplaatsen” geïdentificeerd waar de standbeelden werden gemaakt door een nieuw 3D-model te beoordelen van de belangrijkste moai-groeve op het eiland.

Elke werkplaats lijkt zijn eigen unieke beeldhouwtechnieken en productiekenmerken te hebben gebruikt.

Een ander bewijs dat wijst op een gebrek aan centraal beheer van de moai-constructie, is dat wetenschappers hebben vastgesteld dat de uitgehakte standbeelden uit de groeve in verschillende richtingen werden vervoerd, in plaats van langs één hoofdroute.

Om het nieuwste 3D-model te creëren dat deze ontdekkingen mogelijk maakte (de studie werd gedocumenteerd in het tijdschrift PLOS One), gebruikten onderzoekers een drone om ongeveer 22.000 foto’s van de locatie te maken, die vervolgens werden geïntegreerd in de digitale kaart die voor iedereen toegankelijk is.

Hoewel het nieuwe model de bovenkanten en zijkanten van het gebied toont die eerder niet op de grond te zien waren, blijven de redenen voor het maken van de moai — samen met waarom zoveel tijd, geld en mankracht in hun constructie werd geïnvesteerd — gehuld in mysterie.

“De groeve is als het archeologische Disneyland,” zei professor Carl Lipo van de Universiteit van Binghamton in een verklaring. “We zien afzonderlijke werkplaatsen die echt overeenkomen met verschillende clan groepen die intensief in hun specifieke gebieden werken.”

“Je kunt echt grafisch zien vanuit de constructie dat er hier een reeks standbeelden wordt gemaakt, een andere reeks standbeelden daar en dat ze naast elkaar zijn opgesteld,” vervolgde Lipo.

De recente ontdekking van de ware bouwers van de moai komt niet lang nadat wetenschappers van de Universiteit van Binghamton en de Universiteit van Arizona bevestigden dat de standbeelden over Paaseiland ‘liepen’ door waarschijnlijk door touwen in een zijwaartse wiebelbeweging te worden getrokken.

“Zodra je het in beweging krijgt, is het helemaal niet moeilijk — mensen trekken met één arm,” zei Lipo in een eerder rapport. “Het bespaart energie en het beweegt echt snel. Het moeilijke deel is het in de eerste plaats aan het schommelen krijgen.”

Lipo en zijn team testten zelfs de theorie door een 4,35 ton zware moai-replica te bouwen die 18 mensen 100 meter (of 328 voet) vooruit ‘liepen’ in 40 minuten.

Al dit bewijs wijst op de conclusie dat de mensen van Rapa Nui een individueel clan-gebaseerd, vlot systeem hadden om hun iconische standbeelden te verplaatsen.

​​”(Dit) verbindt echt alle punten tussen het aantal mensen dat nodig is om de standbeelden te verplaatsen, het aantal plaatsen, de schaal waarop het delven gebeurt en vervolgens de schaal van de gemeenschappen,” zei Lipo.