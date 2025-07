Dé Nr. 1 Waterfles tegen Microplastics en Schadelijke Chemicaliën: Aanbevolen door Artsen

Het is misschien tijd om afscheid te nemen van je favoriete waterfles.

Hydratatie is essentieel — water transporteert voedingsstoffen naar cellen, reguleert de lichaamstemperatuur, smeert gewrichten en helpt bij het afvoeren van afvalstoffen. Zonder water kunnen we niet leven.

Het meenemen van een hervulbare waterfles zorgt voor continue hydratatie gedurende de dag. Echter, er zijn zorgen geuit over de milieu- en gezondheidseffecten van deze flessen.

Uit een recente schokkende studie blijkt dat sommige glazen flessen aanzienlijk meer microplastics afgeven dan plastic flessen, vooral als de glazen flessen geverfde logo’s of metalen doppen hebben.

“Dat is een verrassende kop voor iedereen die dacht dat glas de schoonste optie was,” vertelde Dr. Pooja Gidwani, een dubbel gecertificeerde interne geneeskunde en obesitasarts uit LA, aan The Post.

Hoe zit het met jouw waterfleshouder? Gidwani belicht de beste opties binnen vijf soorten waterflessen om de inname van schadelijke chemicaliën en microplastics te verminderen. Laten we beginnen!

Plastic flessen

Plastic flessen hebben een slechte reputatie gekregen omdat uit studies is gebleken dat ze chemicaliën en microplastics kunnen lekken in het water dat ze bevatten.

Onderzoek wijst uit dat microplastics — kleine deeltjes die afbrokkelen van plastic terwijl het afbreekt — de voortplantings-, spijsverterings- en ademhalingssystemen kunnen schaden.

De meeste wegwerpwaterflessen zijn gemaakt van PET (polyethyleentereftalaat).

Deze flessen kunnen het giftige zware metaal antimoon lekken, vooral als ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of ruw worden behandeld.

Gidwani raadt aan om te zoeken naar plastic flessen die geen bisfenol A (BPA) bevatten, zoals Smartwater, en om hergebruik en blootstelling aan hitte te vermijden. BPA kan hormoonniveaus in het lichaam verstoren.

“Het is niet perfect, maar beter dan oude PET-flessen hergebruiken of ze in de zon laten liggen,” zei Gidwani tegen The Post.

Gidwani raadt ook het hergebruik van plastic flessen af, die lijken op een milieuvriendelijker keuze dan wegwerpcontainers, maar snel kunnen degraderen.

Glazen flessen

“Als ze glas gebruiken, moeten ze kiezen voor eenvoudige, onbeschilderde flessen met plastic (geen metaal) doppen en vermijden van geëtste logo’s of decoratieve coatings,” zei Gidwani.

Bewaar de glazen fles rechtop om contact tussen de vloeistof en de dop te verminderen.

Een studie die vorige maand door het Franse voedselveiligheidsagentschap werd vrijgegeven, ontdekte dat decoratieve verf op de doppen, vooral de binnenbekleding, kan afslijten door wrijving en slijtage en de vloeistof kan besmetten.

Aluminium blikjes en flessen

“Er zijn ook problemen met aluminium flessen en blikjes, omdat ze bijna altijd zijn bekleed met op BPA gebaseerde harsen, die in de loop van de tijd of door zuur kunnen degraderen,” zei Gidwani.

Ze zei dat deze containers niet moeten worden hergebruikt, opgeslagen in hitte of gevuld met zure dranken zoals citroenwater of bruisende dranken.

En let op wat er op het etiket staat. Gidwani merkte op dat sommige aluminiumproducten die als “BPA-vrij” worden aangeprezen, toch BPA kunnen bevatten of kunnen lekken.

Water in kartonnen verpakking

“Kartonnen verpakkingen zoals Boxed Water of Just Water [zijn] meestal bekleed met BPA-vrij plastic en folie,” deelde Gidwani.

“Hoewel ze worden verkocht als milieuvriendelijk, zijn ze niet vrij van blootstelling aan microplastics en moeten ze niet opnieuw worden gebruikt of worden blootgesteld aan hitte.”

Roestvrijstalen flessen

“Roestvrij staal is de beste optie als het correct wordt uitgevoerd,” verklaarde Gidwani.

Roestvrij staal wordt over het algemeen beschouwd als niet-toxisch en resistent tegen bacteriegroei, maar veel populaire roestvrijstalen bekers hebben BPA-vrije plastic deksels of rietjes die microplastics kunnen lekken als ze worden blootgesteld aan heet water, zure vloeistoffen of hoge temperaturen in de vaatwasser.

Gidwani beveelt aan om roestvrij staal te gebruiken voor zowel de fles als de deksel en het rietje. Het is nog beter als je zonder rietje kunt.

Een eenvoudige manier om blootstelling aan microplastics te verminderen, is het gebruik van een omgekeerde osmosefilter op je water voordat je je fles vult.

Voor zure vloeistoffen zoals citroenwater of dranken met appelazijn zijn de veiligste opties ongevoerd roestvrij staal en gewoon borosilicaatglas. Als een deksel of rietje nodig is, is siliconen over het algemeen de beste keuze.

Als je lang in de zon gaat zijn, suggereert Gidwani een dubbelwandige geïsoleerde roestvrijstalen fles die vooraf gekoeld is met ijswater.

“Probeer het uit direct zonlicht te houden, omdat extreme hitte de coatings kan aantasten of druk kan creëren als het strak is afgesloten,” zei ze. “Bewaar het in een tas of wikkel het in een koude handdoek en vermijd het plaatsen op hete oppervlakken.”

Als het water warm aanvoelt nadat het buiten heeft gestaan, gooi het weg en vul het opnieuw bij een schone, gefilterde bron.

Hoe zorg je voor je waterfles

Alle moeite om de juiste waterfles te selecteren is voor niets als deze niet goed wordt onderhouden. Gidwani deelt hoe je schone slokken kunt krijgen voor blije lippen.

Waterflessen moeten dagelijks worden gewassen. Ja, dagelijks.

Demonteer de fles en reinig elk onderdeel afzonderlijk, vooral het deksel en het rietje, waar bacteriën, biofilm en schimmel zich kunnen ophopen. Zelfs als je alleen water drinkt, kunnen bacteriën van je handen, oppervlakken of speeksel bijdragen aan microbiële groei.

Probeer alles met de hand te wassen met zeep en water dat minder dan 49 graden Celsius is, wat effectief is voor reiniging maar niet schadelijk. De meeste flessen hebben plastic afdichtingen, deksels of coatings die in de loop van de tijd kunnen degraderen door hoge vaatwasserwarmte.

Als je herbruikbare plastic flessen moet gebruiken, vervang ze dan elke drie tot zes maanden of eerder als je tekenen van degradatie opmerkt, wat mogelijk wijst op lekkage.

Glas- en roestvrijstalen flessen kunnen veel langer meegaan met goede zorg. Inspecteer plastic deksels en rietjes en vervang deze regelmatig, vooral als ze versleten of beschadigd zijn. Onderzoeken hebben aangetoond dat de afgifte van microplastics toeneemt met de leeftijd en slijtage van producten.