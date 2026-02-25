Norrsken House: broeinest voor impactvolle startups en VC’s! ‘We dwingen ondernemers tot niets’

Later dit jaar opent Norrsken House zijn deuren in de historische Van Gendthallen in Amsterdam. Deze hub voor impactvolle startups biedt duizend werkplekken aan startups en investeerders die zich inzetten voor een duurzamere en socialere wereld. “Dit is zeker geen accelerator,” benadrukt de nieuwe CEO Thijs van der Burgt.

Sinds de jaren ’90 wacht de Van Gendthallen op een grondige renovatie. Oorspronkelijk werden hier door Stork Werkspoor locomotieven en motoren geproduceerd. In 2014 werd het complex overgenomen door kinderwagenproducent Bugaboo, maar het plan voor een hoofdkantoor is nooit gerealiseerd.

Sinds 2018 is Eduard Zanen, oprichter van Bugaboo, zelf eigenaar van het complex. Nu, ruim zeven jaar later, wordt er serieus werk gemaakt van de renovatie van dit industriële monument op het Oosterdokseiland in Amsterdam. Het gebouw wordt omgetoverd met houten kantoorconstructies en een interne aanlegsteiger voor rondvaartboten, compleet met een restaurant dat over het water van de grachten uitsteekt.

Initiatief van Klarna-oprichter

Binnen enkele maanden zal het complex onderdak bieden aan een designmuseum, diverse horecagelegenheden en kantoren. De echte trekpleister wordt echter Norrsken House Amsterdam, de Nederlandse tak van een Europees netwerk van hubs voor impactvolle startups, waar men zich focust op klimaat, gezondheid en ongelijkheid.

De Norrsken Foundation is een initiatief van Niklas Adalberth, mede-oprichter van Klarna, en heeft al locaties in steden als Stockholm, Barcelona, Brussel en Kigali in Rwanda. Het Amsterdamse filiaal wordt ondersteund door bekende Nederlandse startup-ondernemers en investeerders zoals Marijn Pijnenborg (Funda, Boralis) en Heleen Dura-Van Oord (DQ&A, Peak), alsmede de Hoge Dennen, het family office van de Kruidvat-familie De Rijcke, die samen een aanzienlijk bedrag hebben geïnvesteerd. Daarnaast investeert de gemeente Amsterdam de komende twee jaar 750.000 euro in het project.

Impact startup hub met 1.000 werkplekken

Thijs van der Burgt, 42 jaar oud, is sinds kort de officiële medeoprichter en CEO van Norrsken House Amsterdam. “Ik had liever gezien dat het Norrsken House Nederland zou heten, want we doen dit voor het hele land,” zegt Van der Burgt.

Met ‘dit’ verwijst Van der Burgt niet alleen naar het vastgoed zelf: een kantoorruimte van 3600 vierkante meter met 1.000 werkplekken, een auditorium met 150 zitplaatsen en een clubruimte met een indrukwekkend hoog plafond. Deze faciliteiten staan ter beschikking van een gemeenschap van startups, investeerders en iedereen die een bijdrage wil leveren aan een betere wereld. Norrsken opereert als een non-profit en is niet gericht op het maximaliseren van rendement op verhuur.

Korting op de huur voor startups

Startups die nog niet veel venture capital hebben verworven, vooral in de impactsector waar kapitaal schaars is, krijgen een korting van 20 procent op de huur, die al onder het Amsterdams gemiddelde ligt, verzekert Van der Burgt. “We willen de sector echt een impuls geven met de benodigde infrastructuur om ondernemers succesvol te maken,” zegt hij.

De kracht ligt in het fysiek samenbrengen van ondernemers, investeerders en experts. “We gaan veel evenementen organiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, helpen en inspireren. Elke interactie en elk programma moet daaraan bijdragen,” legt Van der Burgt uit.

Naast de 1.000 mensen die in dit deel van de Van Gendthallen werken, is er ook ruimte voor nog eens 2.000 leden die toegang krijgen tot de club van Norrsken House. “Dit wordt geen besloten club zoals SoHo House. Impactstartups hebben meestal niet het geld voor een duur lidmaatschap,” voegt hij toe.

Clean tech, transitie, sociale impact

Impactvolle startups kunnen zich bij Norrsken aanmelden voor een plek. Van der Burgt en zijn team hebben al de keuze uit 500 bedrijven die zich hebben aangemeld. Ze streven naar een ideale mix van ondernemers die zich bezighouden met clean tech, de eiwittransitie, energie, voeding en sociale impact. “Een voorwaarde is dat je wilt en kunt bijdragen aan de gemeenschap en andere startups wilt helpen succesvol te worden,” zegt hij.

Investeerders Lumo Labs, Rubio, CapitalT

Onder hetzelfde dak vinden deze startups gelijkgestemde investeerders zoals Lumo Labs, Carbon Equity, Rubio, en CapitalT. “Ze zullen niet allemaal hierheen verhuizen, maar wellicht laten ze teamleden hier een deel van de tijd werken,” legt Van der Burgt uit.

In Nederland investeert Norrsken ook via zijn venture capital-tak in zijn huurders. In hun portfolio zit bijvoorbeeld een Nederlandse startup als New Dawn Bio, die laboratoriumgekweekt hardhout ontwikkelt. “Er zullen zeker meer namen bijkomen,” belooft de CEO van Amsterdam. “Er is expliciet kapitaal beschikbaar voor de ondernemers hier.” Hij hoopt en verwacht dat het fysiek bij elkaar brengen van Nederlandse investeerders en ondernemers zal leiden tot mooie ontwikkelingen. “Het leggen van die contacten zie ik ook als mijn taak,” zegt hij.

Norrsken House is geen accelerator

De evenementen zullen vaak draaien om kennis en expertise die startups nodig hebben, van strategieën om technologie dichter bij marktintroductie te brengen tot het uitwisselen van ervaringen door ondernemers die circulaire of andere baanbrekende fabrieken opzetten. “Als softwareondernemer zat ik in een WhatsApp-groepje met SaaS-bedrijven. We kwamen ook regelmatig bij elkaar om ervaring en kennis te delen,” vertelt Van der Burgt. Hoewel dit bekend in de oren klinkt, benadrukt hij dat Norrsken House Amsterdam ‘absoluut geen accelerator is. “We willen ondernemers niet dwingen om een programma te volgen,” zegt hij. Voor hem is dit eigenlijk zijn eerste baan nadat hij zijn bedrijf, een softwareplatform voor kantoorgebruikers, aan een Amerikaans bedrijf verkocht.

Meer tools, meer financiering en meer talent

Na twee jaar in Boston keerde hij terug naar Nederland en werkte aan een nieuwe startup. “Maar met kinderen ga je nadenken: draag ik bij aan dingen die de wereld vooruit helpen? Met vastgoedsoftware was dat lastig, maar met Norrsken is de missie duidelijk voor mij,” zegt Van der Burgt. De verbouwing van de hallen moet rond het midden van het jaar klaar zijn en ligt volgens Van der Burgt ‘ontzettend op schema’. Maar wanneer is het Nederlandse Norrsken House een succes? “Als de startups die hier zitten alle tools krijgen om te groeien. Als er meer financiering beschikbaar komt voor ze, als meer mensen die bij een groot bedrijf werken besluiten: ik ga ook iets in de impactsector doen,” zegt hij.

Onlangs verliet in Barcelona een startup het Norrsken House omdat de ruimte daar te klein werd voor hun 40 teamleden, vertelt hij. “Dat was financieel een tegenvaller, maar in plaats van te balen, werd dat gevierd als een groot succes. Ons rendement is niet financieel, ons rendement is impact succes,” concludeert hij.