Bedreigde Zeeschildpad Elton Vrijgelaten in Atlantische Oceaan: Vanuit NYC Strand!

Herintroductie van een Bedreigde Zeeschildpad in de Atlantische Oceaan

Een bedreigde Kemp’s ridley zeeschildpad, genaamd Elton, is afgelopen woensdag teruggezet in de Atlantische Oceaan. Dit gebeurde nadat hij enkele maanden geleden verzwakt en onderkoeld werd aangetroffen op een strand.

Elton werd in december vorig jaar tijdens een koude periode aangetroffen op het strand van Barnstable, Massachusetts. Hij was koudgestuwd, wat betekent dat hij onderkoeld was geraakt.

Volgens de Wildlife Conservation Society (WCS) kunnen zeeschildpadden zoals Elton onderkoeld raken als ze niet tijdig naar het zuiden migreren om de koude temperaturen te ontvluchten.

Maanden van Herstel en Rehabilitatie

Na maanden van zorg en rehabilitatie door de Atlantic Marine Conservation Society, werd Elton teruggezet in de oceaan vanaf een strand bij het New York Aquarium in Brooklyn.

Het dier, dat naar schatting tussen de 2 en 5 jaar oud is, werd op het zand geplaatst en zwom snel terug het water in.

“Eltons terugkeer naar de oceaan is een krachtige herinnering aan wat we kunnen bereiken als wetenschap, zorgzame behandeling en publieke steun samenkomen,” zei Leigh Ann Clayton, directeur van het New York Aquarium. “De reis van deze schildpad—van onderkoeld en kwetsbaar naar weer zwemmen in de oceaan—belichaamt de missie die we dagelijks nastreven bij het New York Aquarium en binnen de WCS.”

Publieke Steun tijdens de Vrijlating

Beelden van zijn vrijlating laten zien hoe een menigte mensen op het strand de jonge schildpad toejuichten.

Ze scandeerden “Elton! Elton! Elton!” terwijl de schildpad wegzom uit het zicht.

Kemp’s ridley zeeschildpadden zijn de kleinste zeeschildpadden ter wereld, met een gewicht tussen de 32 en 45 kilogram, volgens NOAA.

Ze zijn vernoemd naar Richard M. Kemp, een visser uit Florida die de soort in 1906 voor het eerst ter identificatie aanbood.

