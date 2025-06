HelloPrint’s Hans Scheffer kraakt werk-privébalans: ‘Amerikanen noemen ons holiday country’

Volgens Hans Scheffer, CEO van HelloPrint, is de werkmentaliteit in Nederland wat te zacht. In de podcast CEO vs CEO legt hij uit hoe zijn extreme focus HelloPrint heeft omgevormd tot de Europese marktleider. ‘Bij ons moet je echt aan de bak,’ zegt hij.

‘De huidige trend naar werk-privébalans spreekt niet iedereen aan, zeker niet in Nederland,’ merkt Hans Scheffer op over de bedrijfscultuur bij HelloPrint. Deze Rotterdamse ondernemer heeft weinig met de Nederlandse hang naar balans tussen werk en privé. ‘Onze werkomgeving is uitdagend. Er wordt hard gewerkt en veel van je gevraagd. Je hebt een hoop vrijheid, maar resultaten zijn essentieel.’

Scheffer was te gast bij de podcast CEO vs CEO, gehost door ondernemer Chris Zadeh. In iets meer dan tien jaar heeft hij HelloPrint ontwikkeld tot het grootste printplatform van Europa, met 300 leveranciers in 20 verschillende landen. Het bedrijf handelt jaarlijks meer dan 700.000 bestellingen af en is op weg om dit jaar een omzet van 85 miljoen euro te behalen.

Van podium naar print

Scheffers ondernemersreis begon vroegtijdig. Al op zijn veertiende gaf hij keyboardles. ‘Ik was eigenlijk niet zo goed, maar zoals ze in de consultancy zeggen: als je slechts 5 procent beter bent dan de persoon aan wie je advies geeft, kun je daar een business van maken.’ Hij had al snel veertig studenten.

Later maakte hij de overstap naar het organiseren van evenementen. Gedurende tien jaar organiseerde hij niets anders dan feesten, van après-ski tot house-evenementen. ‘We organiseerden ongeveer honderd evenementen per jaar, dus zo’n twee per week.’ Het was een uitstekende leerschool, maar de business was moeilijk schaalbaar.

De overstap naar print gebeurde vrijwel per toeval. Voor zijn evenementen had Scheffer veel flyers nodig. Door slim te onderhandelen met drukkerijen wist hij de kosten aanzienlijk te verlagen. ‘Ik bestelde een hoop flyers voor die evenementen, wat destijds erg kostbaar was. Toen dacht ik, wat als ik een ontwerper vraag om al die flyers van tevoren te ontwerpen, en dan naar een drukker ga en vraag wat hun grootste vel is?’

Andere organisatoren wilden graag profiteren van zijn voordelige inkoop. Zo werd FlyerFlyer.nl geboren, de voorloper van HelloPrint. ‘Voordat ik het wist, was ik meer bezig met print dan met evenementen.’

Obsessie voor optimalisatie

Volgens Scheffer ligt het geheim achter het succes van HelloPrint niet in een enkele doorbraak, maar in constante verbetering. ‘Mensen denken vaak dat je iets totaal anders moet doen om succesvol te zijn. Dat geloof ik niet. Je moet gewoon alles steeds een beetje beter doen.’

Deze filosofie leidt tot een extreme focus op details. ‘Het komt neer op de hele dag obsessief bezig zijn met optimaliseren. Dat klinkt misschien saai, maar we doen niets bijzonders. Alles gaat gewoon net iets sneller, net iets efficiënter.’

Cultuur als concurrentievoordeel

HelloPrint zoekt bewust naar mensen die uitdagingen niet uit de weg gaan. Sollicitanten ontvangen eerst een e-mail waarin wordt uitgelegd waarom werken bij het bedrijf misschien niet leuk is. ‘Dat werkt erg goed als filter, omdat veel mensen gewoon gemak zoeken.’

Scheffer is een groot voorstander van het belonen van prestaties. Van het oorspronkelijke team van tien mensen zijn er nog negen in dienst. Van de eerste twintig werken er nog veertien bij HelloPrint. ‘We hebben voorbeelden van mensen van 22 die in het managementteam zaten of zitten. Als je goed bent en echt wilt, kun je snel opklimmen.’

De nadruk op cultuur heeft echter ook een keerzijde. Scheffer erkent dat HelloPrint twee keer te snel is gegroeid, wat problemen veroorzaakte. ‘Een organisatie kan alleen zo snel groeien als de bedrijfscultuur toelaat. Die moet sterk genoeg zijn voor de volgende stap.’

Europese versus Amerikaanse mentaliteit

Onlangs bezocht Scheffer de Verenigde Staten en merkte een verschil in werkmentaliteit. ‘In Nederland worden we door Amerikanen uitgelachen, die ons een “vakantieland” noemen,’ zegt hij.

Hij citeert Eric Schmidt, voormalig CEO van Google, over waarom het techbedrijf achterloopt in de AI-race: ‘Omdat Google heeft besloten dat een werk-privébalans belangrijker is dan succes.’

Voor Scheffer is de keuze helder. ‘Gelukkig zijn er ook mensen die echt uitgedaagd willen worden, die willen groeien.’

Dat geldt ook voor Scheffer zelf. HelloPrint streeft ernaar de jaarlijkse omzet naar 100 miljoen euro te tillen, maar de oprichter heeft grotere ambities. Het bedrijf bereidt zich voor op uitbreiding naar de VS. ‘Ik wil HelloPrint naar een omzet van 1 miljard euro brengen.’

