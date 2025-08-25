SpaceX-astronauten terug op aarde: redden vastzittende Boeing-piloten van ISS

Vier astronauten keerden zaterdag terug naar de aarde, nadat ze vijf maanden geleden in allerijl naar het Internationale Ruimtestation waren vertrokken om de vastzittende testpiloten van Boeing’s Starliner te vervangen.

Hun SpaceX-capsule landde met parachutes in de Stille Oceaan voor de kust van Zuid-Californië, een dag na hun vertrek uit het ruimtelaboratorium.

“Welkom thuis,” zei SpaceX Missiecontrole via de radio.

De bemanning bestond uit NASA’s Anne McClain en Nichole Ayers, Takuya Onishi uit Japan en Kirill Peskov uit Rusland. Zij waren in maart gelanceerd als vervangers voor de twee NASA-astronauten die oorspronkelijk met Starliner’s mislukte demonstratievlucht zouden gaan.

Technische problemen met de Starliner hielden Butch Wilmore en Suni Williams meer dan negen maanden in het ruimtestation, in plaats van een week. NASA gaf opdracht aan Boeing om hun nieuwe bemande capsule leeg terug te sturen en wisselde het duo naar SpaceX. Ze vertrokken kort nadat McClain en haar team arriveerden om hun plaatsen in te nemen. Wilmore is sindsdien met pensioen gegaan bij NASA.

Elke ochtend biedt de NY POSTcast een diepgaande blik op de krantenkoppen met de kenmerkende mix van politiek, zaken, popcultuur, waargebeurde misdaad en alles daartussenin van de Post. Abonneer hier!

Voor hun vertrek van het ruimtestation op vrijdag sprak McClain over “enkele tumultueuze tijden op aarde” waar mensen mee worstelen.

“We willen dat deze missie, onze missie, een herinnering is aan wat mensen kunnen doen wanneer we samenwerken, wanneer we samen verkennen,” zei ze.

McClain keek uit naar “een paar dagen niets doen” eenmaal terug in Houston. Hoog op de verlanglijst van haar bemanningsleden: hete douches en sappige hamburgers.

Dit was SpaceX’s derde landing in de Stille Oceaan met mensen aan boord, maar de eerste voor een NASA-crew in 50 jaar. Elon Musk’s bedrijf verplaatste de capsuleterugkeer van Florida naar de kust van Californië eerder dit jaar om het risico van neervallend puin op bevolkte gebieden te verminderen. Achtereenvolgende particuliere bemanningen waren de eersten die thuiskwamen via de Stille Oceaan.

De laatste keer dat NASA-astronauten vanuit de ruimte terugkeerden naar de Stille Oceaan was tijdens de Apollo-Soyuz missie in 1975, een détente ontmoeting van Amerikanen en Sovjets in de baan om de aarde.