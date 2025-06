Adembenemende beelden: Aurora Borealis gezien vanuit de ruimte!

Een Betoverend Schouwspel van Noorderlicht vanuit de Ruimte

Het was een noorderlichtshow van interstellaire proporties.

Prachtige beelden, gefilmd vanuit de ruimte, toonden het adembenemende moment waarop het noorderlicht boven de aarde danste, volgend op een geomagnetische storm.

NASA-astronaut Anne McClain legde deze opvallende video vast terwijl ze aan boord was van het SpaceX Dragon ruimtevaartuig, dat aangemeerd was bij het Internationaal Ruimtestation, meldde de BBC.

In de sprookjesachtige clip, die op het X-account van de avonturier werd geplaatst, schitteren de groene, paarse en rode tinten over het oppervlak van de aarde als een geomagnetisch Neapolitaans ijsje.

“Ik hou van hoe deze ons Dragon verlichtte, en ik hou ook van het dansen van de satellieten aan de linkerkant in het latere deel van de video,” jubelde McClain. “Het is interessant hoe het noorderlicht langs de top van de atmosfeer kruipt terwijl het over de horizon komt. Ik heb het zien van aurora’s vanaf de aarde aan mijn bucketlist toegevoegd!”

Zonnevlam leidt tot Spectaculaire Aurora’s

Het hemelse vuurwerk volgde op een zonnevlam die vrijdag van de zon uitbarstte, rapporteerde Space.com.

Dit veroorzaakte een coronale massa-ejectie (CME) — een uitbarsting van zonne-materiaal — die in de vroege uurtjes van de volgende dag tegen het magnetische veld van de aarde botste, wat resulteerde in schitterende aurora’s zo ver zuidelijk als Californië en New Mexico.

Deze specifieke storm was krachtig genoeg om G4-niveaus te bereiken, één niveau onder het meest extreme niveau, volgens experts.

Gelukkig is dat niet het einde van de auroravoorstellingen, die in de komende nachten zullen toenemen.

Dat is te danken aan een reeks “kleinere” geomagnetische stormen, volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Een coronale massa-ejectie (CME), veroorzaakt door een zonne-uitbarsting op 3 juni, is momenteel op weg naar de aarde — en zou mogelijk een spectaculaire vertoning voor sterrenkijkers kunnen opleveren.

NOAA voorspelt dat de CME laat op 7 juni kan inslaan, waardoor de nacht verlicht wordt in een vertoning die mogelijk zo zuidelijk als New York zichtbaar is, als G2-condities bereikt worden, meldde Space.com.

McClain is niet de eerste die onlangs een aurora vanuit de ruimte filmde.

Vorige maand legde NASA-astronaut Nichole Ayers een betoverende video vast van het schitterende fenomeen toen het “precies bij zonsondergang verscheen over het noordelijke deel van de VS en Canada”, volgens haar bericht op X.

“De Aurora verscheen afgelopen weekend toen ik het niet verwachtte!” schreef ze.

De resulterende clip, die over de aarde heen bewoog, toonde de aurora die uitbarstte in kleuren, waaronder groen, paars en zelfs oranje.

