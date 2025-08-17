SpaceX levert astronauten aan ISS: Slechts 15 uur na lancering!

SpaceX brengt nieuwe bemanning naar het Internationaal Ruimtestation

Op zaterdag heeft SpaceX een nieuwe bemanning naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) gebracht, waarbij de reis slechts 15 uur duurde.

De vier astronauten uit de VS, Rusland en Japan arriveerden met hun SpaceX-capsule nadat ze waren gelanceerd vanaf NASA’s Kennedy Space Center.

Zij zullen minimaal zes maanden doorbrengen in het ruimtelaboratorium, waar zij de plaats innemen van collega’s die daar sinds maart zijn. SpaceX is van plan deze vier astronauten uiterlijk woensdag terug te brengen naar de aarde.

De nieuwe bemanningsleden zijn NASA’s Zena Cardman en Mike Fincke, Kimiya Yui uit Japan en Oleg Platonov uit Rusland. Deze astronauten waren oorspronkelijk toegewezen aan andere missies.

“Hallo, ruimtestation!” riep Fincke via de radio zodra de capsule zich had aangemeerd boven de Zuidelijke Grote Oceaan.

Cardman en een andere astronaut werden vorig jaar uit een SpaceX-vlucht gehaald om plaats te maken voor twee NASA-astronauten, Butch Wilmore en Suni Williams, die testpiloten waren voor Boeing’s Starliner. Hun verblijf aan boord van het ruimtestation werd verlengd van een week naar meer dan negen maanden.

Fincke en Yui waren aan het trainen voor de volgende Starliner-missie. Echter, vanwege problemen met de stuwraketten en andere technische issues, die ervoor zorgden dat Starliner aan de grond blijft tot 2026, stapten zij over naar SpaceX.

Platonov was enkele jaren geleden uit de lanceerlijn van de Soyuz verwijderd vanwege een niet nader gespecificeerde ziekte.

Hun aankomst verhoogt tijdelijk het aantal mensen aan boord van het ruimtestation naar elf.

De astronauten die hen verwelkomden hadden koude drankjes en warm eten klaarstaan.

Hoewel hun taxivlucht snel verliep volgens Amerikaanse maatstaven, houden de Russen het record voor de snelste reis naar het ruimtestation — een bliksemsnelle drie uur.

