Dirk Deroost: De Brein achter Vlaanderens Tech-Reus!

Terwijl veel ondernemers streven naar publieke aandacht, werkt Dirk Deroost gestaag en rustig aan de opbouw van wat een van de meest opmerkelijke zakelijke imperiums in Europa is. Met een netwerk van 570 bedrijven en 9.000 medewerkers overtreft zijn Cronos Groep vele Nederlandse rivalen.

Tijdens een normale ochtend op het hoofdkantoor van Cronos in Antwerpen, toont Dirk Deroost een whiteboard vol met namen van recent verworven bedrijven. Vorige maand kwamen er vijf bij, van een specialist in cybersecurity tot een creatief agentschap. Waar dit voor de gemiddelde ondernemer een jaarhoogtepunt zou zijn, is het voor Deroost eenvoudigweg een dinsdag.

De 65-jarige Deroost heeft in de laatste twintig jaar iets unieks opgebouwd binnen het Europese technologielandschap: een ecosysteem van meer dan 570 bedrijven die samen een omzet van 1,13 miljard euro genereren. Niet vanuit een traditionele holding die overnames doet en rationaliseert, maar als een netwerk dat jonge ondernemers de kans biedt om te bloeien zonder te verdrinken in administratie of een gebrek aan kapitaal.

De kunst van het loslaten

‘We bieden ondersteuning vanuit de groep: financiering, contracten, boekhouding, werving en selectie, fiscale en juridische diensten, sociaal secretariaat. We bevrijden toekomstige ondernemers van alles wat ze liever vermijden’, onthulde Deroost eerder aan Belgische media. Deze benadering van hands-off leiderschap staat in schril contrast met de command-and-control mentaliteit die veel grote bedrijven nog steeds toepassen.

Deze filosofie werd ontwikkeld samen met medeoprichter Jef De Wit in de vroege jaren negentig, toen hun eigen technologiebedrijf uitbreidde. Terwijl De Wit zich concentreerde op de interne cultuur (‘mister inside’), was Deroost ‘mister outside’: verantwoordelijk voor relaties, partnerschappen en strategische richting.

Zonder traditioneel managementteam, zonder strikte hiërarchieën. In plaats daarvan zijn er clusters van bedrijven met managing partners die direct rapporteren. Dit leidt tot een platte organisatie waar de gemiddelde leeftijd 31 jaar is en het personeelsverloop amper 5 procent bedraagt – uitzonderlijk laag voor de technologiesector.

Cultuur verslindt strategie

Bijvoorbeeld, toen Cronos interesse toonde in iCapps, een appontwikkelaar uit Antwerpen, ging het eerste gesprek niet over financiën, maar over waarden. ‘We doen alleen kleine en strategische overnames, en alleen als de cultuur past’, vertelde Deroost aan het Belgische magazine Knack.

Deze culturele fit trekt talent aan. Jonge ondernemers komen naar Cronos omdat ze daar kunnen ondernemen zonder de typische lasten van een groot bedrijf. Deroost neemt het organisatorische risico weg, zodat zij zich volledig op groei kunnen richten. Vaak met beloningsstructuren die oprichters compenseren voor hun prestaties binnen het bredere ecosysteem.

Dit model levert indrukwekkende resultaten op.

Partnerschappen boven overnames

Waar veel investeerders op grote overnames jagen, kiest Deroost bewust voor strategische partnerschappen. De langdurige overeenkomst die Cronos in 2023 sloot met Microsoft Benelux – de grootste Azure-deal ooit in de regio – illustreert deze aanpak. Cloudtechnologie is geen doel op zich, benadrukte hij, maar een basis voor nieuwe diensten.

Hij verbond dit onmiddellijk aan cybersecurity, een thema dat volgens hem steeds belangrijker wordt. Binnen Cronos zijn er nu meerdere gespecialiseerde bedrijven actief die klanten helpen met databeveiliging – niet omdat het hoofdkantoor dat eiste, maar omdat ondernemers zelf de kans zagen.

De anti-Boekhoorn

In een tijd waarin ondernemers zoals Marcel Boekhoorn en Adriaan Mol de media opzoeken om hun visie te delen, laat Deroost liever zijn cijfers en bedrijven spreken. ‘Geen goeroe-allures’, zegt een insider. ‘Zowel Jef als Dirk zijn zeer toegankelijk, ze zitten niet op een troon’, voegt een ander toe.

Deze bescheidenheid maakt hem uniek onder zijn Nederlandse collega’s. Michiel Muller (Picnic) deelt zijn geloof in systeeminnovatie, en Kees Koolen (ex-Booking.com) is, net als hij, een bouwer van ecosystemen met een langetermijnvisie. Maar waar zij vaak het gezicht zijn van één bedrijf of fonds, is Deroost de stille kracht achter honderden bedrijven tegelijk.

‘Het is gewoon geweldig om te zien hoeveel jonge mensen zich om je heen verzamelen, kansen grijpen en uitgroeien tot volwassen ondernemers. Dat maakt mij zeer gelukkig’, vertelde Deroost aan De Tijd.

Blik op de toekomst

De hands-off stijl van Deroost sluit aan bij zijn plannen voor de komende jaren. In België investeert Cronos flink in campussen in Hasselt, Gent, Leuven en Kortrijk, waar jonge bedrijven dichtbij kenniscentra kunnen groeien.

Internationaal ligt de focus op Luxemburg en recentelijk Nederland, waar Cronos al tientallen miljoenen omzet genereert in technologie, consultancy, hosting en cloudservices, onder andere via Intodata met vestigingen in Amsterdam, Utrecht en Breda. De Belgische formule blijkt ook in Nederland aan te slaan, waar ondernemers worden aangetrokken door de combinatie van vrijheid en ondersteuning.

Dat komt omdat het werken met Dirk en Jef niet aanvoelt als werken voor een bedrijf, is een veelgehoord commentaar. Voor de man die in stilte een van Europa’s meest bijzondere ondernemersimperiums heeft opgebouwd, is dat misschien wel het grootste compliment.

Dirk Deroost is een van de sprekers op LEVEL UP 2025, het tech-startup-event dat 29 september 2025 plaatsvindt in het Evoluon in Eindhoven. MT/Sprout is mediapartner van dat event.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post