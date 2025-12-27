Russische Kosmonaut Uit SpaceX Missie Gehaald: Verdacht van Fotograferen Geheime Documenten

Een Russische kosmonaut is uit een aankomende missie naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) verwijderd nadat hij naar verluidt foto’s had genomen van de motoren van een SpaceX-raket en geclassificeerde documenten, zo melden verschillende bronnen.

Oleg Artemyev, een 54-jarige kosmonaut met acht ruimtemissies op zijn naam, was gepland om deel uit te maken van het viermans SpaceX Crew-12 team dat in februari naar het ISS zou vertrekken.

Artemyev werd uit de missie gezet nadat hij naar verluidt “foto’s maakte van documentatie van SpaceX en vervolgens ‘zijn telefoon gebruikte’ om geclassificeerde informatie te exporteren,” meldde het Russische medium The Insider als eerste.

Het medium baseerde zich op een apart verslag van een Russisch ruimtevaart Telegram-kanaal genaamd “Yura, vergeef me!” dat beweerde dat Artemyev stiekem de foto’s nam tijdens een training in het hoofdkwartier van SpaceX in Hawthorne, Californië, eind november.

Georgy Trishkin, een analist van raketlanceringen, vertelde aan het medium dat het voor “zo’n ervaren kosmonaut” “zeer moeilijk” zou zijn om “zonder het te weten zo’n ernstige overtreding te begaan.”

“Iemand twee en een halve maand voor de missie uit een team halen zonder duidelijke uitleg is meer een indirect teken, maar het is veelzeggend,” voegde Trishkin toe.

Het Gagarin Kosmonauten Opleidingscentrum heeft Artemyev ook van zijn lijst met trainende bemanningen verwijderd.

De Russische Federale Ruimtevaartorganisatie, beter bekend als Roscosmos, verklaarde in een mededeling dat Artemyev “overgeplaatst is naar een andere functie” en maakte geen melding van het gerapporteerde schandaal.

Artemyev heeft eerder drie missies naar het ISS voltooid. Meest recentelijk voltooide hij een rotatie van 561 dagen die liep van 2021 tot 2022.

Toen hij en twee andere Russische kosmonauten in 2022 bij het ISS aankwamen, droegen ze gele en blauwe ruimtepakken als teken van solidariteit met het door oorlog verscheurde Oekraïne. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne begon midden in hun missie.

Bij zijn terugkeer uit de ruimte reed Artemyev per ongeluk over een collega die werkte bij het kosmonautenopleidingscentrum.

De vervanger van Artemyev, de 44-jarige Andrey Fedyaev, werd door het agentschap beschreven als een “Held van Rusland.”

Fedyaev heeft zijn eerste ruimtemissie naar het ISS succesvol voltooid in maart 2023 — bijna een decennium nadat hij zich voor het eerst had aangesloten bij het korps van kosmonauten, volgens het agentschap.

De Crew-12 missie staat gepland om niet eerder dan 15 februari te lanceren en zal zich voor een verblijf van zes maanden vestigen in het ISS.

Het Baikonoer Kosmodroom, de enige lanceerlocatie van Rusland voor bemande missies, liep eind november ernstige schade op tijdens een raketlancering en is voor onbepaalde tijd buiten gebruik, volgens Roscosmos.