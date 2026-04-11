Nieuwe NASA-foto belooft flat-Earthers de mond te snoeren: werkte het?

Een recente foto genomen vanuit het Orion-ruimtevaartuig van Artemis II, dat momenteel op de terugweg is van zijn reis naar de maan, toont de aarde zoals deze werkelijk is: een schitterende bol.

Dit is opmerkelijk nieuws omdat een verrassend aantal mensen gelooft dat de aarde daadwerkelijk plat is en dat een geheime wereldregering het publiek misleidt door hen te doen geloven in een bolvormige planeet.

Het lijkt erop dat deze foto, gemaakt door commandant Reid Wiseman en simpelweg getiteld “Hallo, Wereld,” onweerlegbaar bewijs levert voor wat rationele denkers altijd hebben aangenomen en wat de wetenschap altijd heeft beweerd.

De afbeelding is een moderne versie van de iconische “Blauwe Marmer” foto, die meer dan 50 jaar geleden werd genomen door de bemanning van Apollo 17.

“We zijn in de afgelopen 54 jaar enorm vooruitgegaan, maar één ding is niet veranderd: Ons thuis ziet er prachtig uit vanuit de ruimte!” schreef NASA in een bericht op X, waarin ze de onmiskenbare afbeelding van onze thuisplaneet naast die uit 1972 plaatsten.

Op de foto is voornamelijk de blauwe oceaan te zien, maar ook het landoppervlakte van Noord-Afrika, inclusief de Straat van Gibraltar en delen van Zuid-Spanje en Portugal, zijn zichtbaar aan de linkerkant van de bol.

Belangrijk is dat de afbeelding de gloeiende, gebogen groene aurora’s aan de noord- en zuidpolen toont, wat verder illustreert dat de aarde veel prachtige aspecten heeft, maar zeker niet plat is.

Een andere afbeelding, getiteld “Artemis II Kijkt Terug Naar Aarde,” toont een gebogen segment van de planeet door één van de ramen van de Orion-capsule.

Gebruikers op X merkten snel op dat de afbeeldingen ontegenzeggelijk bewijzen dat de platte-aardetheorie onjuist is.

“Absoluut prachtig. Dit weerlegt de platte-aardetheorie,” zei een gebruiker.

“Artemis II heeft zojuist een foto van de aarde teruggestuurd… en aanhangers van de platte aarde zijn nu hun realiteit aan het herzien,” zei een ander.

Een derde persoon schreef: “Wel, het lijkt erop dat de aanhangers van de platte aarde weer ongelijk hebben. Bedankt, Artemis II.”

Op Reddit grapte een commentator: “Hé, ik kan de platte-aarders hier zien.”

Ondanks deze reacties is het onwaarschijnlijk dat de afbeeldingen een platte-aarder zullen overtuigen, aangezien complotdenkers geloven dat alle astronomische kennis deel uitmaakt van een uitgebreide hoax en dat NASA in het bijzonder betrokken is bij deze ruimtezwendel.

Zo merkte een overtuigde gelovige op over de nieuwe afbeelding, “Ziet er plat uit voor mij, het lijkt alleen wat rond door de vissenoog lens die ze gebruiken.”

Ay Dios mio.

Een onderzoek uit 2022 door de Carsey School of Public Policy aan de Universiteit van New Hampshire vond dat 10 procent van de respondenten geloofde dat “NASA de maanlandingen in scène heeft gezet.”

Evenzo geloven velen dat de missie van Artemis II een ander onderdeel is van een in scène gezet ruimteprogramma.

Reacties op een live-interview van de Orion-bemanning over hun reis naar de maan, terwijl een pluchen speeltje genaamd Rise rondzweefde in de capsule als teken van gewichtloosheid, waren fel. “Pure green screen onzin. Hetzelfde exacte materiaal dat ze op filmsets gebruiken. Artemis? Nep als de pest. Ze zijn daar nooit geweest. Het hele ding is een opgezet circus en wij zijn de idioten die ervoor betalen. De waarheid is begraven onder lagen van CGI en leugens. Word wakker, man,” voegde een gebruiker op X toe.

De opkomst van het internet en sociale media heeft het voor valse samenzweringstheorieën zoals de platte-aardetheorie mogelijk gemaakt om te bloeien.

In 2020 stierf een man nadat hij zichzelf de lucht in had gelanceerd met een zelfgemaakte raket in een poging om te bewijzen dat de aarde plat was.

In een succesvollere lancering heeft de Artemis II-missie mensen verder de ruimte in gestuurd dan ooit tevoren, en hoewel het Orion-ruimtevaartuig geen maanlanding zal maken, legt de missie de basis voor een terugkeer naar de maan door astronauten in 2028.

De missie van Orion was in staat om het record van Apollo 13 te breken door dezelfde truc met orbitale mechanica te gebruiken om terug naar huis te komen: nadat het op maandag rond de maan was gezoefd, zal de capsule de maanzwaartekracht en zijn momentum gebruiken om zichzelf naar huis te slingeren zonder zijn stuwraketten te hoeven afvuren, behalve voor kleine baancorrecties.

De capsule zal dinsdagmiddag de zwaartekrachtsfeer van de maan verlaten en wordt vanaf dan naar huis getrokken door de zwaartekracht van de aarde.

Een landing in de Stille Oceaan bij San Francisco wordt verwacht om 20:07 uur op vrijdag.

En als alles volgens plan verloopt, zullen astronauten in 2027 opnieuw een missie naar de aarde uitvoeren onder Artemis III en vervolgens in 2028 op de maan lopen onder Artemis IV.

