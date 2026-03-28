NASA’s Mike Fincke onthult: Hij is de zieke astronaut die evacuatie ruimtestation veroorzaakte

Medische Evacuatie NASA Voor Het Eerst Noodzakelijk Door Ziekte Astronaut

Woensdag maakte NASA-astronaut Mike Fincke bekend dat hij de astronaut was wiens gezondheidsproblemen leidden tot de eerste medische evacuatie van de ruimtevaartorganisatie.

In een schriftelijke verklaring onthulde de 58-jarige veteraan van de ruimtevaart dat hij de astronaut was die vorige maand ziek werd aan boord van het Internationaal Ruimtestation.

Hij specificeerde niet wat er precies aan de hand was, maar liet weten dat zijn toestand snel stabiliseerde dankzij de hulp van zijn medeastronauten en de vluchtchirurgen op aarde.

Fincke meldde dat het nu goed met hem gaat.

“Ruimtevluchten zijn een ongelooflijk voorrecht, en soms worden we eraan herinnerd hoe menselijk we zijn,” aldus Fincke in de verklaring.

Fincke was afgelopen zomer samen met drie anderen gelanceerd met een SpaceX-vlucht.

Hun missie eindigde voortijdig op 15 januari, een week nadat hij een “medisch incident dat onmiddellijke aandacht vereiste” had ervaren, zoals hij het omschreef.

De gezondheidsproblemen leidden ook tot de annulering van een geplande ruimtewandeling door Fincke en een andere NASA-astronaut.

Na hun terugkeer in de Stille Oceaan, werden alle vier de astronauten naar een ziekenhuis in San Diego gebracht. De volgende dag vlogen ze terug naar huis in Houston.

Toen de identiteit van de zieke astronaut nog geheim was, vertelde Fincke tijdens een persconferentie een week na terugkeer dat de echografie-apparatuur op het ruimtestation goed van pas kwam tijdens de medische crisis.

Afgelopen woensdag gaf hij meer details en benadrukte dat zijn situatie geen noodgeval was, maar dat iedereen “gebruik wilde maken van geavanceerde medische beeldvorming die niet beschikbaar is op het ruimtestation.”

Fincke, een gepensioneerde kolonel van de luchtmacht die in 1996 astronaut werd, heeft in totaal 549 dagen in de ruimte doorgebracht verdeeld over vier missies.

Vergelijkbare berichten

