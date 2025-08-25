Speciaal Eerbetoon: Nederland Herdenkt Iconen Bassie & Adriaan!

Speciale Herdenkingsmunt voor Bassie & Adriaan

Bas en Aad van Toor, beter bekend als het legendarische duo Bassie & Adriaan, worden geëerd met een speciale herdenkingsmunt ter gelegenheid van hun vijftig jaar durende carrière op de Nederlandse televisie.

Dit jaar is het exact een halve eeuw geleden dat de broers voor het eerst als Bassie en Adriaan op de televisie te zien waren. Hun debuut maakten ze tijdens een uitzending van een Sinterklaasviering in 1975, zo liet hun management afgelopen maandag weten. Sindsdien hebben zij vele televisieseries geproduceerd die door miljoenen Nederlanders bekeken zijn (referentie naar eerder getoonde video).

Limited Edition van 5000 Stuks

Het allereerste exemplaar van de munt zal op 1 september aan Bas en Aad van Toor overhandigd worden. Op de munt zijn de iconische figuren van de clown en de acrobaat afgebeeld. Liefhebbers kunnen vanaf dezelfde datum eveneens een munt bestellen via een website die gespecialiseerd is in het uitgeven van bijzondere munten. Er worden slechts 5000 stuks van deze herdenkingsmunt geslagen.

Ereburgers van Vlaardingen

Vorig jaar kregen Bas en Aad van Toor de ereburgertitel van de stad Vlaardingen toegekend. Burgemeester Bert Wijbenga verraste de broers persoonlijk met deze eer.

Bij Bas werd de verrassing thuis overhandigd met een slagroomtaart, aangezien hij vanwege een auto-immuunziekte zijn huis niet meer kan verlaten. Deze ziekte zorgt ervoor dat zijn gezondheid langzaam verslechtert. Aad, die inmiddels 81 jaar oud is, werd diezelfde week op het stadhuis in Vlaardingen uitgenodigd.

De toekenning van het ereburgerschap is niet de eerste officiële erkenning die de broers hebben ontvangen. Al in 1997 werden Bas en Aad benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een prestigieuze Nederlandse onderscheiding.

De speciale munt en de onderscheidingen onderstrepen de blijvende impact die Bassie & Adriaan hebben gehad op de Nederlandse cultuur en entertainment, vooral onder jongere generaties die met hun shows zijn opgegroeid.

