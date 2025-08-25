Ontmoet Sylvia Alting van Geusau: De Nieuwe Bewaker van Allard Pierson’s Theatercollectie!

Sylvia Alting van Geusau: Nieuwe Conservator bij Allard Pierson

Per 1 november 2023 neemt Sylvia Alting van Geusau de functie van conservator en teamleider ‘Uitvoerende Kunsten’ over bij het Allard Pierson. Zij volgt Hans van Keulen op die na een lange carrière met pensioen gaat. Alting van Geusau is op dit moment actief als bibliothecaris en als docent bij de Academie voor Theater en Dans.

Binnen het domein ‘Uitvoerende Kunsten’ houdt het Allard Pierson zich bezig met het verzamelen van objecten gerelateerd aan theater, muziek en circuskunsten. De theatercollectie van het museum telt ongeveer 250.000 items en behoort tot de meest omvangrijke collecties van Europa. Deze collectie is voortgekomen uit het voormalige Toneelmuseum en het Theater Instituut Nederland en omvat vierhonderd jaar aan theatergeschiedenis. Een belangrijk onderdeel van deze collectie is een database van premières, die details bevat over alle voorstellingen die in Nederland hebben plaatsgevonden. Deze gegevens zijn ook gekoppeld aan de medewerkerslijsten van zowel voor als achter de schermen, welke te raadplegen zijn via recensies op Theaterkrant.nl.

Achtergrond van Sylvia Alting van Geusau

Sylvia Alting van Geusau, geboren in 1988, heeft haar opleiding genoten aan de Universiteit van Amsterdam waar zij Theaterwetenschap en Kunstgeschiedenis studeerde. Tijdens haar academische periode richtte ze zich voornamelijk op de interactie tussen theater en beeldende kunst. Haar master in Kunstwetenschappen rondde zij af met een diepgaand onderzoek naar de panoramaschilderkunst in Amsterdam gedurende de negentiende eeuw.

Sinds 2019 is Alting van Geusau werkzaam als bibliothecaris en docent onderzoeksvaardigheden bij de Academie voor Theater en Dans. In 2021 combineerde zij deze rol met die van freelance informatiespecialist bij het team Uitvoerende Kunsten van het Allard Pierson. Daarnaast is zij eindredacteur van het Tijdschrift voor Mediageschiedenis, dat gratis toegankelijk is, en fungeert zij als secretaris van het bestuur van De Nieuwe Toneelbibliotheek.

In haar nieuwe rol als conservator en teamleider bij het Allard Pierson streeft Alting van Geusau ernaar om de collecties meer zichtbaar te maken en deze kritisch onder de loep te nemen. Ze benadrukt het belang van dialoog met professionals uit het veld over thema’s als diversiteit en inclusie en de toegankelijkheid van zowel de fysieke als de digitale collecties.

Hans van Keulen heeft gedurende 23 jaar een cruciale rol gespeeld binnen de theatercollectie. Hij startte zijn carrière bij het Theater Instituut Nederland in 2002 en was sinds 2013 actief bij het Allard Pierson.

