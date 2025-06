In het toernooi streden teams, bestaande uit 7 tot 11 leerlingen, op vier verschillende speelvelden tegen elkaar in korte, intense wedstrijden. Overal op het veld waren enthousiaste leerlingen te zien die hun best deden om te scoren, terwijl hun leraren hen luid aanmoedigden vanaf de zijlijn.

De ervaring van spelen in een professioneel stadion

Een leerling van de Prins Willem Alexander School in Veldhoven omschreef het als aanvankelijk erg spannend om in een echt stadion te spelen. Een andere leerling van MBS Eindhoven uitte hoe speciaal deze dag voor hem was: “Het is zo leuk om hier tegen andere scholen te spelen in zo’n echt stadion.”

Een nieuwe kijk op de leerlingen

Leraren van de deelnemende scholen merkten op dat het toernooi hen een nieuwe kijk gaf op hun leerlingen. “Ze zijn veel levendiger en het samen vieren van een overwinning versterkt echt het teamgevoel. Dit is vooral opmerkelijk omdat velen van hen nog nooit eerder aan een teamsport hebben deelgenomen,” verklaarden zij.

De rol van FC Eindhoven

De deelname van leerlingen uit het speciaal onderwijs is voor FC Eindhoven van groot belang. “Als club willen we maatschappelijk betrokken zijn. We hopen tegen 2026 nog meer teams te kunnen verwelkomen en hen de kans te bieden in ons stadion te spelen,” aldus een woordvoerder van de club.