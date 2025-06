Zeldzame Zeemonster Gespot op Strand: Vreest Men Nu het Einde der Tijden?

Staat ons een apocalyps te wachten?

Een zeldzame “oorlogsvissen”, ook wel bekend als de doomsday oarfish, is opnieuw aangespoeld – ditmaal in Australië, wat bij sommigen de angst aanwakkert dat er een ramp op komst kan zijn.

“Ik wist meteen dat het iets ongewoons en vreemds was,” vertelde Sybil Robertson aan de Guardian over het “fantastische” aangespoelde voorwerp dat zij ontdekte tijdens het uitlaten van haar hond op Ocean Beach in Tasmanië op maandag.

De inwoner van Strahan werd nieuwsgierig nadat ze een zilveren glinstering op het strand zag en toen ze dichterbij kwam, realiseerde ze zich dat het een enorme zeebewoner was.

“Ik kon zien dat het een lange vis was, maar ik had geen idee welk soort vis het was,” vertelde Robertson aan de Australian Broadcasting Corporation. “Toen ik dichterbij kwam, kon ik de prachtige kleuren rond zijn hoofd zien, en de markeringen erop waren schitterend.”

Afgezien van een paar verwondingen, leek het glimmende specimen in goede conditie te zijn.

De Australische plaatste foto’s van het slangachtige zeewezen op de Facebook-pagina “Citizen Scientists of Tasmania”, waar mariene experts bevestigden dat het etherische uitziende dier een oarfish was.

Dit specifieke exemplaar was ongeveer negen voet lang, veel kleiner dan hun maximale grootte van 56 voet – de langste van alle beenvissen.

Wetenschappers zeiden dat de vondst bijzonder speciaal was, aangezien de griezelige wezens over het algemeen op diepten tot ongeveer 1.650 voet diep verblijven.

“Het is een zeer zeldzame gelegenheid wanneer er een aanspoelt,” zei Neville Barrett, een visbioloog en universitair hoofddocent aan het Instituut voor Mariene en Antarctische Studies van de Universiteit van Tasmanië. “Er zijn helemaal niet veel meldingen.”

Hij zei dat maar heel weinig mensen de diepzeebewoners levend hebben gezien.

In het onwaarschijnlijke geval dat de ontwijkende wezens opduiken, zijn ze waarschijnlijk ziek of dicht bij de dood, volgens wetenschappers

“Af en toe, wanneer ze ziek zijn, zwemmen ze om onbekende redenen naar de oppervlakte,” zei Barrett.

Maar bijgelovige mensen hebben de oarfish gezien als een teken van onheil.

Volgens de Japanse mythologie zullen de slangachtige planktoneters doelbewust naar de oppervlakte stijgen en zichzelf op het strand werpen wanneer ze voelen dat er problemen op komst zijn.

In feite namen de doemdagangsten toe tijdens de dodelijke aardbeving en tsunami van Fukushima in Japan in 2011, toen tientallen van deze pelagische beesten in de twee jaar voorafgaand aan de ramp aanspoelden.

Op Reddit voelden doemdenkers dat deze laatste waarneming een ander teken van de apocalyps was, met één schrijver: “We zijn er geweest, of niet?”

“Tasmanië moet evacueren. Of de luiken dicht,” verklaarde een ander.

Een derde waarschuwde: “De oarfish wordt gezien als een vreselijk voorteken. Alsof een zwarte kat een gespiegelde zoutstrooier onder een ladder breekt.”

Desalniettemin zei Barrett dat hij “niet veel geloof” hecht aan deze theorie, en beweerde dat een aangespoelde oarfish gewoon een “willekeurige gebeurtenis” is – in plaats van een slecht voorteken.

“Er is geen echt bewijs dat er enige link is,” zei hij. “Ik kan me voorstellen dat een significante aardbeving middenwatervissen kan verstoren en ze kan verdoven en ervoor kan zorgen dat sommigen naar boven komen, maar dat is tegelijkertijd [als de ramp].”

