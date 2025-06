Zwangerschapsaankondiging gaat viraal: Influencer deelt het op hilarische wijze!

Op een donderdagavond deelt Rianne Meijer op Instagram een uiterst grappige video om haar zwangerschap aan te kondigen. Samen met haar echtgenoot en hun kleine peuter heeft ze een creatieve video gemaakt waarin ze onthult dat ze in verwachting is van hun tweede kind.

Terwijl ze haar heupen wiegt en danst op de klanken van ‘Ice Ice Baby’, speelt ook hun eenjarige peuter een essentiële rol in de video. Aan het einde van de video kondigt Rianne met een stralende glimlach aan haar 1,4 miljoen volgers aan dat “een baby verwacht wordt in december”.

Haar volgers zijn dolenthousiast. Ze zijn niet alleen blij met het nieuws van haar zwangerschap, maar vooral ook met de manier waarop dit nieuws gebracht wordt. “Beste aankondiging ooit”, wordt er veelvuldig gereageerd.

Zwangerschapsdeal

Rianne en haar man Roy Atiya hebben al een zoontje van anderhalf jaar oud. De vorige zwangerschap kwam tot stand op een bijzondere manier. “We hebben een weddenschap gesloten”, vertelde haar vriendin Jessie Jazz Vuijk over hun afspraak (zie bovenstaande video). “We proberen binnen zes maanden zwanger te raken.”

Een half jaar later belde Jessie Jazz haar vriendin Rianne om te vertellen dat haar zwangerschapstest positief was. Dit was slechts vijftien minuten nadat Rianne zelf had ontdekt dat ze zwanger was. Toen Jessie Jazz haar testresultaat liet zien, kon Rianne haar oren niet geloven en snelde ze terug naar de badkamer om haar eigen positieve test te tonen. De vriendinnen waren zo overrompeld dat ze verder niets zeiden.

Miskramen

Helaas kreeg Rianne een week na de ontdekking een miskraam. Niet lang daarna werd dit ook de harde realiteit voor Jessie Jazz, die eveneens een miskraam kreeg en in diezelfde week haar vader verloor. Ze heeft hierover uitgebreid haar verhaal gedaan op sociale media (zie onderstaande video).