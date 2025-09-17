Reusachtig Object ter Grootte van Manhattan Kleurt Groen bij Nadering Zon: Mysterieuze Activatie?

De opvallende kleurverandering van het interstellaire object 3I/ATLAS

Terwijl het interstellaire object ter grootte van Manhattan, 3I/ATLAS, dichter naar de zon toe beweegt, heeft het onlangs een opmerkelijke verandering ondergaan door groen te kleuren. Experts geven aan dat het lijkt alsof er een bepaald proces is ‘ingeactiveerd’ dat deze ‘anomale evolutie’ heeft veroorzaakt.

Wetenschappers verbonden aan de Very Large Telescope van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht in Chili hebben gemeld dat de uitstoot van Cyanide en Nikkel dramatisch is toegenomen, wat de kleurverandering van het object van rood naar groen heeft veroorzaakt in de afgelopen twee weken, zo blijkt uit recente rapporten.

Deze toename verloopt “super-lineair” en heeft een snelheidslimiet die niet alleen door “de beschikbaarheid van fotonen of een lineaire reactie op temperatuurstijging” wordt bepaald, aldus de studie.

De scherpe toename zou “waarschijnlijk temperatuur geactiveerd kunnen zijn en/of een drempelproces dat wordt ingeschakeld.”

“Wat ze bedoelen, is dat er een proces is dat een bepaalde minimumtemperatuur nodig heeft om geactiveerd te worden,” legde Harvard astrofysicus en 3I/ATLAS volger Avi Loeb uit aan The Post.

“Stel je voor dat je een ticket wilt kopen voor een show. Zolang je maar een klein beetje geld bij je hebt, kom je niet binnen, maar zodra je meer dan een bepaald minimum hebt, kun je de show zien,” legde de goede dokter uit.

“Hoe meer geld je hebt, hoe beter je plaatsing kan zijn, maar om het theater binnen te komen, moet je een minimumbedrag betalen. Dit is het drempel effect waar ze naar verwijzen.”

“Het ATLAS-team interpreteert deze anomale evolutie als een verschuiving van de verstrooiing van zonlicht door stof dat van een rood gekleurd oppervlak is opgetild naar de productie van kleine, politiek heldere ijzige korrels, die de opaciteit van de pluim van materialen die van 3I/ATLAS afkomen, veranderde,” schreef Loeb in een blogpost op dinsdag.

Eerdere waarnemingen van het object toonden geen komeetstaart, ondanks dat het door experts als een komeet werd bestempeld.

Het mysterieuze object lijkt ook zijn eigen licht uit te stralen, volgens waarnemingen.

Bovendien toont het een uitbreiding van verstrooid licht richting de zon en niet ervan weg, wat typisch is voor kometen.

3I/ATLAS is ook het eerste interstellaire object dat een pad door het binnenste zonnestelsel neemt, waarbij het verschillende planeten op een korte afstand passeert, wat voldoende gelegenheid biedt voor waarnemingen – een pad met een waarschijnlijkheid van 0,02%, volgens Dr. Loeb.

