Daphne Deckers onthult: Nieuwe details over Richard Krajicek na zijn hartoperatie!

Gezondheidsupdate Richard Krajicek na Hartoperatie

Voormalig tennisprof Richard Krajicek is onlangs geopereerd aan zijn hart, zoals te zien is in de video. Zijn echtgenote, Daphne Deckers, deelt op Instagram hoe het nu met hem gaat.

“Hallo vanuit het revalidatiecentrum in Muiderberg,” begint Daphne haar update. “Het herstel van Richard verloopt voorspoedig! Het is nu drie weken sinds de operatie aan zijn verwijde aorta en alles verloopt volgens plan. Hij moet nog enkele weken rustig aan doen en krachten opbouwen, waarna hij weer aan zijn conditie kan werken. Heel erg bedankt namens Richard voor al jullie warme berichten. Geniet van het mooie weer,” sluit Daphne af.

Op 27 mei deelde Daphne al eerder nieuws over haar man: “Namens Richard wil ik jullie een update geven: hij heeft een hartoperatie ondergaan. Meer specifiek een PEARS-operatie, waarbij zijn verwijde aorta ondersteund wordt door een op maat gemaakte mesh-prothese. Het was een grote ingreep, maar alles is goed verlopen en daar zijn we erg dankbaar voor.”

Richard, die in 1996 het prestigieuze Wimbledon toernooi won, is de enige Nederlandse tennisser die ooit een Grand Slam titel heeft gewonnen in het enkelspel. Na zijn pensionering als actieve speler werd hij toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam (zie de video hieronder).

Privéleven van Richard en Daphne

Daphne en Richard, die sinds 1999 getrouwd zijn, genieten nog steeds volop van hun relatie. Ze spraken hierover openhartig in een interview met Libelle. “Ik ben de planner, jij bent meer emotioneel en zo vullen we elkaar goed aan,” vertelde Richard over hun huwelijk. “Elke relatie heeft zijn uitdagingen. Paren die beweren nooit problemen te hebben, vind ik persoonlijk zelfs een beetje verdacht.”

