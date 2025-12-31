Boswachters ontdekken ‘ongebruikelijke’ bottenhoop op Schotse heuvel na natuurbrand

Een Vreemde Vondst Bij een Schots Icoon

In de buurt van een van de meest kenmerkende bezienswaardigheden van Schotland is een ongewone verzameling botten gevonden, waarvan de herkomst onbekend is.

De botten werden ontdekt op Crow Hill nabij Arthur’s Seat in Edinburgh, een verhoging binnen Holyrood Park met uitzicht op Duddingston Loch en de Firth of Forth.

Tijdens een routinepatrouille na een natuurbrand die in augustus een deel van het park trof, stuitten parkwachters op de botten, meldt Historic Environment Scotland (HES).

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Hoewel de vondst gedurende de zomer werd gedaan, maakte de organisatie deze pas in november bekend.

Kort na de ontdekking kwamen archeologen ter plaatse om de botten te beoordelen en te verwijderen.

De opmerkelijke verzameling bestaat uit botten van verschillende diersoorten, waaronder “rund, paard, schaap of geit en mogelijk zelfs kat”, volgens HES.

HES voegde toe: “De resten lijken geen deel uit te maken van een groter geheel. Echter, de hoeveelheid en diversiteit van de botten maken het een ongewone — en mogelijk belangrijke — vondst.”

Een woordvoerder van HES vertelde aan Fox News Digital dat de botten waarschijnlijk uit de post-middeleeuwse periode stammen, maar een exacte ouderdom is nog niet vastgesteld.

“Het is waarschijnlijk dat dit gebied gebruikt werd voor weidegrond, aangezien veel van het land in Holyrood Park in het verleden begraasd werd”, zei een woordvoerder van HES.

“Echter, de botten behoren tot verschillende diersoorten en zijn geen complete skeletten, dus er is geen duidelijke of directe link met schapenweide.”

Specialisten plannen om de botten te dateren met behulp van koolstofdatering, in de hoop meer te leren over de ouderdom en de reden van de dumping.

HES merkte ook op dat Crow Hill dicht bij een prehistorisch fort ligt dat ooit de toppen van zowel Crow Hill als Arthur’s Seat omringde.

De woordvoerder voegde toe dat Holyrood Park een “enorm rijk archeologisch landschap” is — met nog veel meer van zijn geschiedenis die ontdekt moet worden.

“We leren voortdurend over zijn verleden en de aard van wat hier overleeft”, voegde de functionaris toe.

De verzameling botten draagt bij aan een aantal opmerkelijke archeologische ontdekkingen in Schotland in het afgelopen jaar.

Afgelopen zomer vond een archeologiestudent een fijn bewerkte oude kop met een mysterieuze glimlach tijdens een opgraving op een Schotse boerderij.

In Inverness hebben archeologen eerder dit jaar een prehistorisch dorp ontdekt onder een toekomstige golfbaan.

