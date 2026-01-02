Duikers in Wisconsin ontdekken mysterieus onderwater ‘parkeerterrein’: eeuwenoude kano’s gevonden!

Recentelijk hebben officials in Wisconsin de vondst bekendgemaakt van een verzameling oude kano’s in een onderwater ‘parkeerplaats’, waaronder één die ouder is dan de piramides van Gizeh.

De Wisconsin Historical Society (WHS) heeft deze maand gemeld dat tot nu toe 14 kano’s zijn geïdentificeerd in het Mendota Meer bij Madison, waarvan er zes deze lente zijn ontdekt. WHS werkte samen met de Eerste Naties van Wisconsin tijdens het onderzoeksproces, aldus een persbericht.

In 2021 heeft de WHS een 1200 jaar oude uitgeholde kano geborgen en in 2022 nog een die 3000 jaar oud is.

De oudste gevonden kano is 5200 jaar oud, terwijl de meest recente dateert uit de jaren 1300 na Christus. Deze vaartuigen werden gebruikt voor visvangst, het bevorderen van reizen en het vergemakkelijken van handel, aldus de WHS.

“Het landschap rond de meren bij Madison zag er heel anders uit voordat Europese kolonisten arriveerden en het land aanpasten voor modern transport, met grote kliffen die reizen over land op sommige plaatsen moeilijk maakten,” merkte het statement op.

“Reizen per kano was waarschijnlijk efficiënter voor bepaalde routes voor de gemeenschappen die duizenden jaren in het gebied woonden voordat Wisconsin een staat werd,” zei het statement ook.

WHS maritiem archeoloog Tamara Thomsen vertelde Fox News Digital dat de kano’s bewaard zijn gebleven doordat ze duizenden jaren onder het Mendota Meer begraven zijn geweest.

“Alle kano’s zijn gevonden waar ze uit een onderwaterbank eroderen, op ongeveer 25 voet diepte,” zei Thomsen. “Ze hebben overleefd omdat ze zo vele millennia begraven bleven.”

Er zijn momenteel geen plannen om de 14 kano’s die nog onder water liggen te bergen, voegde Thomsen toe. De twee die wel zijn geborgen, zullen echter tentoongesteld worden in het Wisconsin History Center in 2027.

“De oudste tot nu toe geïdentificeerde kano van het Mendota Meer is waarschijnlijk ergens rond 3000 v.Chr gemaakt, voordat de Grote Piramide van Gizeh in Egypte werd gebouwd en rond de tijd dat het schrift werd uitgevonden in Sumer,” voegde ze eraan toe.

“Gemaakt van rood eikenhout, is het nu de oudste geregistreerde uitgeholde kano uit de regio van de Grote Meren en de derde oudste in het oostelijke deel van Noord-Amerika.”

Deze vondst is zeldzaam in het Midwesten, aangezien dergelijke ontdekkingen vaker voorkomen in het Zuidoosten.

“Dit is de enige vondst van kano’s die tot nu toe in Wisconsin is ontdekt,” zei de archeoloog.

De WHS meldde ook dat de kano’s gemaakt waren van rood of wit eikenhout — opvallende keuzes, omdat deze houtsoorten geneigd zijn water te absorberen.

Thomsen speculeerde dat de bouwers misschien opzettelijk bomen hebben gekozen die beschadigd waren, of ze mogelijk met opzet hebben beschadigd om hun groeicyclus te beïnvloeden.

“We beschouwen bio-engineering als een moderne praktijk, maar de voorbeelden die we hebben suggereren dat dit al plaatsvond lang voordat de term halverwege de 20e eeuw werd bedacht,” zei ze.

“Archeologie is een beetje zoals het in elkaar zetten van stukjes van een puzzel, en hoe meer stukjes je kunt vinden, hoe beter je een beeld kunt vormen van wat er gaande was en waarom tijdens een bepaalde periode in de geschiedenis,” voegde Thomsen toe.

Bill Quackenbush, een tribale historische preservatieofficier voor de Ho-Chunk Nation, zei dat het project “ons een betekenisvolle kans biedt om een dieper inzicht te krijgen in ons erfgoed en onze voorouders.”

Hij voegde toe: “Het is belangrijk dat we deze verhalen documenteren en delen, zodat onze jongeren die verbinding met ons verleden voelen.”

“Het beschermen en bewaren van deze kennis zorgt ervoor dat de volgende generatie begrijpt waar we vandaan komen en waarom deze verhalen ertoe doen. Daarom delen we ze en zetten we dit werk voort.”