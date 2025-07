Emma Heesters emotioneel: ‘Zo fijn en speciaal…’ Ontdek haar bijzondere verhaal!

Emma Heesters deelt maandagochtend een emotioneel bericht. Op Instagram reflecteert ze op haar opmerkelijke weekend, waarin ze optrad tijdens De Amsterdamse Zomer en haar gezondheidsstatus met het publiek deelde (zie video).

Bij een video van haar optreden schrijft de zangeres: “Het was zo bijzonder en fijn om mijn positieve nieuws met jullie te kunnen delen, bedankt voor alle lieve reacties! Nu krijg ik vier dagen om te rusten, wat zeker nodig is. Het is al een tijdje geleden dat ik dit heb gezegd, dus bij deze: dames, vergeet niet dat uitstrijkje te laten maken!”

Emma gaf al aan na haar optreden op vrijdag dat ze blij was te kunnen melden dat ze in remissie is. Op Instagram uitte ze haar dankbaarheid voor de steun die ze heeft ontvangen sinds bij haar baarmoederhalskanker werd geconstateerd vorig jaar.

“Ik wil iedereen bedanken die mij de afgelopen tijd heeft gesteund met berichtjes, kaarten, cadeaus, bloemen en meer. Het voelde alsof heel Nederland mij steunde, wat ongelooflijk veel betekende tijdens deze bizarre en zware periode”, schreef ze. “Ik kan waarschijnlijk nooit volledig uitdrukken hoeveel jullie steun voor mij heeft betekend.”

3:23 Emma Heesters kondigt tijdens De Amsterdamse Zomer aan dat ze hersteld is

Ze bedankte ook haar familie, vrienden en team voor hun onafgebroken steun. Verder sprak ze haar waardering uit voor het personeel, de verplegers en artsen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waar ze behandeld werd. “Dankzij hen heb ik weer een toekomst. Wat een ongelofelijke helden!”, schreef ze.

Ze spoorde haar volgers aan om liefdevol naar elkaar te zijn en positiviteit te verspreiden. “Gezondheid is echt het allerbelangrijkste”, sloot ze af.

Emma maakte in mei ook al indruk tijdens haar optreden bij de Toppers, zie de video hieronder.

0:31 Indrukwekkend optreden van Emma Heesters bij de Toppers

(hoofdfoto: Instagram Emma Heesters)