Als student ontwierp Ivor van Dartel een elektrisch aangedreven vliegtuig. Na jaren bij Airbus werkt hij dat idee nu bij Vaeridion zelf verder uit, gesteund door nieuwe miljoeneninveseringen. Dat op zich is opvallend; andere startups in de elektrische luchtvaart gingen de laatste tijd failliet toen financiers zich terugtrokken.

Als tiener verslond Ivor van Dartel het populairwetenschappelijke tijdschrift Kijk. Hij herinnert zich nog levendig – we praten over het begin van deze eeuw – dat het blad groot uitpakte met de komst van de elektrische auto. Zijn profielwerkstuk ging daar destijds ook over. ‘Ik was er vroeg bij’, zegt hij met een glimlach. ‘Dat heeft zich doorgezet: ik hield me al bezig met elektrische vliegtuigen toen er nauwelijks aandacht voor was.’

Vandaag is Van Dartel, inmiddels 42 jaar oud, medeoprichter en ceo van een van de meest veelbelovende Europese luchtvaartstartups: het Duits-Nederlandse Vaeridion. Begin november maakte het bedrijf bekend 30 miljoen euro te hebben opgehaald om een elektrisch vliegtuig voor negen passagiers te ontwikkelen en produceren, met een bereik van zo’n 400 kilometer — ongeveer de afstand tussen Amsterdam en Londen.

Oranje getinte investeringsronde

Vaeridion heeft sinds twee jaar een Nederlandse BV en een kantoor in Delft, maar het hoofdkantoor is in München gevestigd. Het is daarom opvallend dat de financieringsronde zo’n ‘oranje’ inslag heeft gekregen: staatsinvesteerder Invest-NL en het Amsterdamse durfkapitaalfonds Shift Invest namen het initiatief, en ook het Zuid-Hollandse InnovationQuarter stapte in. Daarnaast deden de bestaande investeerders — het Duitse Vsquared Ventures en Project A, en het Europese World Fund — opnieuw mee.

Nederlandse investeerders en Vaeridion werken samen aan financiering.

Volgens Van Dartel moet je het bedrijf ook als een echt Europees initiatief zien. ‘Het mooie aan de deelname van Invest-NL en Shift is dat zij erkennen dat elektrisch vliegen zowel wenselijk als haalbaar is, en dat dit het beste in internationaal verband tot z’n recht komt,’ zegt hij.

Die Europese verankering krijgt nog een extra dimensie: Vaeridion is geselecteerd voor een subsidie uit het EU Innovation Fund ter waarde van 94,5 miljoen euro. De definitieve overeenkomst wordt naar verwachting volgend jaar afgerond.

Luchtvaartstartups in zwaar vaarwater

Dat alles bij elkaar opgeteld komt neer op bijna 125 miljoen euro aan financiering — en dat is indrukwekkend gezien de lastige markt waarin Vaeridion opereert. Startups die inzetten op duurzame luchtvaart hebben het moeilijk gehad. Dit voorjaar ging het Delftse Maeve Aerospace failliet; dat bedrijf werkte aan een elektrisch toestel voor 44 passagiers. Een jaar eerder stortte het Duitse Lilium in, dat een elektrisch luchttaxi met verticale start wilde commercialiseren. In beide gevallen stopten investeerders om vergelijkbare redenen: het vertrouwen verdween.

Vaeridion nam testfaciliteiten over uit de boedel van een andere startup.

Op een wrange manier profiteert Vaeridion daar ook van: vorig jaar nam het bedrijf een hangar met testfaciliteiten over uit de boedel van Lilium, op luchthaven Oberpfaffenhofen bij München. ‘We hebben bovendien behoorlijk wat mensen in dienst die eerder bij Lilium werkten,’ zegt Van Dartel.

De wereld is veranderd, stelt hij. ‘Vier jaar geleden was elektrisch vliegen een onderwerp waar iedereen warm voor liep. Inmiddels kijken veel investeerders vooral naar AI en defensie. Er zijn nog steeds partijen die in duurzamere luchtvaart willen investeren, maar die moet je wel zien te vinden.’

En ze overtuigen, voegt hij toe. ‘Wat onze propositie volgens mij aantrekkelijk maakt, is dat we begonnen zijn met de vraag: wat kun je certificeren? Dat leidt naar een kleiner toestel en maakt de financiële kant veel realistischer. Wij rekenen in miljoenen, niet in miljarden.’

Studentenproject als vertrekpunt

Van Dartel studeerde lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. In 2007 kreeg hij bij zijn bacheloropdracht de taak een milieuvriendelijk vliegtuig te ontwerpen.

‘We hebben alle opties bekeken,’ vertelt hij. ‘Biobrandstoffen, waterstof — en uiteindelijk kwamen we op batterij-elektrisch uit. In die tijd waren er nog nauwelijks elektrische auto’s in serieproductie; de batterijontwikkeling was vooral gericht op mobiele telefoons en laptops. Toch zagen we dat elektrisch vliegen met een klein, aerodynamisch en op gewicht geoptimaliseerd toestel haalbaar kon zijn.’

Achteraf bleek dit de kiem voor Vaeridion, al duurde het vijftien jaar voordat Van Dartel er een bedrijf van maakte. Na zijn afstuderen trad hij in dienst bij Airbus, eerst in Frankrijk en later in Duitsland. ‘Ik studeerde af tijdens de kredietcrisis van 2008–2009,’ vertelt hij. ‘Er waren weinig banen, en ik dacht toen nog dat je alleen bij grote partijen als Airbus aan dit soort projecten kon werken.’

Die aanname veranderde toen hij in 2017 de leiding had over de ontwikkeling van een hybride-elektrisch testvliegtuig. ‘Daar leerde ik dat disruptieve innovaties niet altijd goed passen binnen een corporate structuur. Dat project is later ook stopgezet.’

Een soevereine Europese raket

In die periode kreeg Van Dartel ook steeds meer belangstelling voor het bloeiende startup-ecosysteem rond München, dat internationaal tot de top drie van lucht- en ruimtevaartclusters behoort. Hij zag hoe jonge ondernemers indrukwekkende bedrijven opbouwden. Neem Isar Aerospace: deze Europese raketbouwer behaalde afgelopen september een mijlpaal door als eerste bedrijf uit West-Europa een raket in een baan om de aarde te brengen.

‘De oprichters wilden aanvankelijk alleen een raketmotor bouwen,’ vertelt Van Dartel. ‘Maar toen stapte Vsquared in — ook onze founding investor — en die zei: denk veel groter. En nu is er een volledig soevereine Europese raket. Als drie gasten net van de universiteit zo’n prestatie kunnen neerzetten, dacht ik: dat moet ik ook proberen. Daarna heb ik mijn baan bij Airbus opgezegd en Vaeridion gestart.’

Met een seedronde van 3,2 miljoen euro van Vsquared en Project A kon hij een klein team samenbrengen. Dat bestond aanvankelijk uit vier personen; inmiddels werken er negentig mensen. In feite pakte hij zijn studentenproject weer op. ‘Ja, en in die 12,5 jaar bij Airbus heb ik geleerd hoe je een organisatie opzet,’ zegt hij.

De luchtvaart als slapende reus

Volgens Van Dartel is de luchtvaart een soort Doornroosje dat gekust moet worden om te ontwaken — in het bijzonder de zogenaamde algemene luchtvaart (general aviation), waar vliegscholen, recreatieve vluchten en kleinschalig passagiers- en vrachvervoer onder vallen. Wat hem al jarenlang verbaast: ‘In ons segment is er de afgelopen dertig jaar geen nieuw toesteltype gekomen. Innovatie ontbreekt volledig.’

Wereldwijd zijn er ruim 21.000 negenzitters in gebruik, zegt hij; die hebben een gemiddelde leeftijd van 23 jaar en zijn dus dringend aan vernieuwing toe. Dat is de markt waarop Vaeridion zich eerst richt. Tegenover Forbes rekende Van Dartel voor dat het alleen al vervangen van deze verouderde toestellen een jaarlijkse omzetkans van 8 miljard euro vertegenwoordigt.

In tegenstelling tot Maeve en Lilium, die volledig nieuwe vliegers ontwierpen, past Vaeridions Microliner grotendeels binnen bestaande regels. Het ontwerp — lange, slanke vleugels met daarin de batterijpacks — is geïnspireerd op de bouw van een zweefvliegtuig.

‘Technisch is het een conventioneel toestel met een elektrische aandrijflijn,’ legt Van Dartel uit. ‘Qua formaat valt het binnen de CS-23 Level 3-richtlijnen van EASA, het regelkader voor vliegtuigen met zeven tot negen passagiers.’ Hij lacht: ‘Daarom hebben we negen zitplaatsen en geen tien.’

Sneller en eenvoudiger de lucht in

Door die aanpak kan de Microliner eenvoudiger en sneller gecertificeerd worden. Vaeridion wil volgend jaar de assemblage van het eerste prototype afronden. Daarna volgen de vliegproeven en werkt de scale-up richting certificering, serieproductie en leveringen aan de eerste klanten. De ambitie is om deze stappen uiterlijk rond 2030 te doorlopen.

Het bedrijf doorloopt ook het traject om erkend te worden als luchtvaartontwikkelingsbedrijf. ‘Het is strak gepland, maar wel realistisch,’ zegt Van Dartel. ‘De regels zijn bekend, we weten aan welke eisen we moeten voldoen en we hebben nu het kapitaal om het te doen.’

Het orderboek ziet er bemoedigend uit: Vaeridion meldt toezeggingen voor 130 toestellen. Het Belgische ASL Group, dat zakelijke vluchten verzorgt en privéjets verhuurt, wordt de launching customer. De E-Flight Academy in Teuge neemt vliegtuigen af die zowel voor vlieglessen als voor vluchten tussen kleinere vliegvelden zullen worden ingezet. Ook regionale luchtvaartmaatschappijen Avanti Air (Duitsland), Aero-Dienst (Duitsland) en Copenhagen AirTaxi (Denemarken) hebben interesse getoond in de elektrische negenzitters.

Voor de prijs van een eersteklas treinkaartje

Wat maakt de propositie aantrekkelijk? De vluchten zijn niet alleen emissievrij — mits de gebruikte stroom uit duurzame bronnen komt — maar ook aanzienlijk goedkoper. ‘Een vlucht met de Microliner van ongeveer 300 kilometer — zo’n uur en een kwartier in de lucht — kost een luchtvaartmaatschappij in totaal rond de 1.000 euro,’ rekent Van Dartel voor.

Hij licht het toe: ‘Bij een ticketprijs van 300 euro heb je de kosten met vier verkochte stoelen terugverdiend; de overige vijf zijn dan winst.’ Een vergelijkbare route met een conventioneel toestel komt volgens hem snel op het dubbele uit. ‘Zeker met de huidige hoge kerosineprijzen — en zelfs vóór de afsluiting van de Straat van Hormuz lag de stroomprijs al een factor tien lager dan kerosine.’

Door sterk gestegen brandstof- en onderhoudskosten zijn in Europa meer dan 120 regionale vliegverbindingen verdwenen, vertelt hij. ‘Wij willen die routes weer mogelijk maken. In Duitsland worden van de 1,4 miljard reizen tussen 150 en 600 kilometer er 1,2 miljard met de auto afgelegd. Ik denk dat we 10 procent van die reizigers naar een elektrisch vliegtuig kunnen trekken.’

En dat tegen tarieven vergelijkbaar met een eersteklas treinticket, aldus het persbericht bij de investeringsronde. Van Dartel: ‘Een vlucht van Düsseldorf naar Schiphol — ongeveer 225 kilometer — zal naar schatting tussen de 112,50 en 180 euro per ticket kosten.’

Geen race om het grootste elektrische vliegtuig

Vaeridion wil tussen 2030 en 2034 opschalen naar serieproductie. Wat daarna volgt? In het volgende decennium zou de scale-up mogelijk grotere toestellen van 40 tot 50 zitplaatsen kunnen ontwikkelen, denkt Van Dartel. ‘Maar daar zijn we nu nog niet mee bezig. Ik verwacht ook dat verbeteringen in batterijtechnologie tegen die tijd grotere afstanden mogelijk maken: 800 tot misschien 1.000 kilometer.’

Dat raakt aan de plannen van andere spelers, zoals het Nederlandse Elysian dat werkt aan een toestel voor negentig passagiers met een bereik van ongeveer 750 kilometer, gepland voor midden jaren dertig.

Is het belangrijk om als eerste met het grootste toestel te komen? Volgens Van Dartel niet. ‘Om alle redenen die ik eerder noemde,’ zegt hij. ‘Je moet ons toestel zien als het equivalent van de Ford Model T. In de jaren twintig van de vorige eeuw was dat de eerste massaal geproduceerde auto in Amerika.’

‘Technisch gezien was de T-Ford misschien niet het meest geavanceerde voertuig, maar het was wél een betaalbare auto waar vraag naar bestond. Het maakte autorijden toegankelijk voor een veel grotere groep mensen. Dat willen wij voor elektrisch vliegen bereiken — en dan begin je met het juiste product. Voor ons is dat de negenzitter. Wat daarna mogelijk is, zal de tijd leren.’

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