Erik Snel, artistiek leider en oprichter van theatergezelschap Aluin, kreeg op 12 november de Maartenspenning uitgereikt als waardering voor zijn bijzondere bijdrage aan de Utrechtse cultuur. De onderscheiding werd hem door locoburgemeester Afke Groen opgespeld tijdens het 35-jarig jubileum van Aluin in Villa Concordia in Utrecht.

De Maartenspenning werd uitgereikt tijdens het jubileum van Aluin.

De Maartenspenning is een gemeentelijke eerbetoon van de gemeente Utrecht. Burgemeester en Wethouders reiken deze onderscheiding uit aan vrijwilligers of bestuurders die zich langdurig en op uitzonderlijke wijze inzetten voor met name het culturele leven in de stad.

Locoburgemeester Afke Groen benadrukte dat Snel’s voorstellingen mensen aansporen om op een andere manier naar elkaar en naar de samenleving te kijken. Volgens haar is theater voor hem niet alleen een plek om verhalen te laten zien, maar ook een middel om gesprekken op gang te brengen — ook over ongemakkelijke en pijnlijke onderwerpen zoals het slavernijverleden. Tegelijkertijd gebruikt hij humor, die bij hem niet louter tot lachen leidt maar uitnodigt tot dialoog, verdieping en verbinding.

Erik Snel rondde 35 jaar geleden de regieopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) af. Direct na zijn afstuderen zette hij samen met klasgenoot Frank Meijers het gezelschap Aluin op. Sindsdien regisseerde hij ongeveer veertig voorstellingen en schreef hij rond de zestig stukken, waaronder Ik zeg toch sorry, Dit is van Ons en De Dolle Koster van de Domtoren. De stad Utrecht en haar geschiedenis vormen daarbij vaak een belangrijke bron van inspiratie.

Snel gaf jarenlang les aan de acteursopleiding van de HKU.

Bovendien gaf Snel jarenlang les aan de acteursopleiding van de HKU. In de loop van de afgelopen 35 jaar namen naar schatting zo’n tachtig alumni van verschillende HKU-opleidingen deel aan producties van Aluin.