Oude Romeinse soldij perfect bewaard: Ontdekking van een soldaat’s maandelijks loon!

Recentelijk is in Engeland een vondst gedaan die mogelijk een maandsalaris van een Romeinse soldaat vertegenwoordigt, zo hebben officiële bronnen bekendgemaakt.

In de Engelse regio Norfolk is een verzameling van Romeinse munten ontdekt die dateert van ongeveer 1.900 jaar geleden, volgens Britse autoriteiten.

Deze vondst omvat in totaal 25 zilveren denarii, wat overeenkomt met het salaris dat een legionair, of burger-soldaat, in die tijd verdiende.

Adrian Marsden, een muntenexpert van het gebied, heeft aan Fox News Digital verteld dat de munten begin 2023 zijn gevonden in de buurt van het dorpje Great Ellingham.

Volgens de numismaat werd de schat ontdekt door een gelukkige metaaldetectorist die de vondst vervolgens aan de lokale autoriteiten overhandigde.

Marsden legde uit dat de munten door jarenlange landbouwactiviteiten over het veld verspreid waren geraakt.

“We vinden wel vaker dergelijke muntenverzamelingen die door ploegwerkzaamheden zijn verspreid en vaak van vergelijkbare omvang zijn,” voegde hij toe.

Historici schatten dat de munten verloren zijn gegaan tussen de jaren 160 en 170.

“De meest recente munten in de collectie tonen weinig slijtage en moeten kort voor het verbergen ervan in omloop zijn geweest,” aldus Marsden.

Zeven van de denarii tonen de beeltenis van Keizer Hadrianus, terwijl andere munten de profielen van Keizer Vespasianus en Trajanus afbeelden.

Twee munten tonen Marcus Aurelius — één tijdens zijn periode als Caesar en één als keizer.

De munten vertonen verschillende afbeeldingen op de keerzijde, waaronder een personificatie van Afrika, ter viering van de Romeinse provincies op dat continent.

“Dit was een welvarend landbouwgebied in de Romeinse periode.”

Een ander artefact was een Judaea Capta munt, geslagen ter herdenking van de Romeinse verovering van Judea en de verwoesting van de Tweede Joodse Tempel.

Hoewel het een opwindende ontdekking is, merkte Marsden op dat het niet ongebruikelijk is voor het gebied.

“Er zijn veel Romeinse vondsten in het gebied, inclusief af en toe een kleine schat,” zei hij.

“Dit was een welvarend landbouwgebied in de Romeinse periode.”

De Romeinen begonnen zich in 43 na Christus in Brittannië te vestigen door een invasie onder leiding van Keizer Claudius, na een eerdere mislukte invasie onder Julius Caesar.

Na bijna vier eeuwen begonnen de Romeinen zich in 410 na Christus terug te trekken uit Brittannië, maar lieten talloze overblijfselen achter die vandaag de dag nog steeds worden gevonden in het Verenigd Koninkrijk.

Eind mei waren vrijwilligers bij een oud-Romeins fort in Northumberland verbaasd toen zij twee 2.000 jaar oude schoenen ontdekten.

In juni maakte een museum in Londen bekend dat een groot “archeologisch raadsel” was opgelost, bijna 1.800 jaar nadat het door Romeinse inwoners was achtergelaten.

Verslaggeving door Sophia Compton van Fox News Digital.