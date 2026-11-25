Geen muggen in het Huis van de Muis.

Een civiel ingenieur heeft onthuld waarom er nauwelijks muggen rondlopen in de Disney-parken.

“Je wordt niet gestoken door muggen in Walt Disney World, en dat is volledig bewust zo geregeld,” deelt The Mouselets in een TikTok-video.

De vrouw, die zichzelf omschrijft als een “civiel ingenieur die dol is op Disney”, zet zich in om de technische oplossingen achter het ‘gelukkigste plekje op aarde’ te belichten.

“Het vinden van een mug in de Disney-parken is erg zeldzaam,” legt ze uit — een opmerkelijke prestatie gezien de ligging van Disney World midden in Centraal-Florida.

“Voordat Disney het gebied in de jaren zestig kocht, bestond het 25.000 hectare voornamelijk uit moeras en drasland. Dat betekende enorme hoeveelheden stilstaand water, en juist dát is de perfecte voortplantingsplek voor muggen,” legt ze uit.

Na de aankoop schakelde Disney majoor-generaal Joe Potter in om het plaagprobleem aan te pakken.

Potter, die ervaring had als Amerikaanse legeringenieur en als gouverneur van de Panama Canal Zone, had eerder te maken gehad met regio’s die door door malaria-overdragende muggen geteisterd werden.

Volgens The Mouselets stelde Potter voor om een netwerk van kilometerslange aansluitende afwateringskanalen door het landgebied te graven, zodat de grond kon uitdrogen en vrijgemaakt kon worden voor de bouw van wat later Walt Disney World Resort zou worden.

Kilometerslange afwateringskanalen verkleinen stilstaand water in het gebied rond Disney World.

Naast het functioneren als een systeem om het hele resort te beschermen tegen overstromingen tijdens hevige stormen, zorgen diezelfde kanalen er ook voor dat muggen minder kans hebben om zich voort te planten.

“Muggen hebben volledig stilstaand, rimpelloos water nodig om hun eieren af te zetten. Door het water in beweging te houden, wordt hun levenscyclus verstoord voordat de larven kunnen uitkomen,” legt ze uit.

Daarnaast zet Disney volgens The Mouselets biologische en natuurlijke methoden in om muggen te bestrijden en te voorkomen.

“Ze sproeien een vloeibare knoflookextract rond de randen van het park. Muggen schijnen die geur te vermijden, terwijl de meeste mensen er nauwelijks iets van merken zodra het droog is,” aldus de video.

In lijn met die ‘vampier-onvriendelijke’ aanpak heeft Disney bovendien vleermuiskasten opgehangen door het park om deze nuttige roofdieren aan te moedigen zich te vestigen en zich voort te planten.

Vleermuiskasten stimuleren natuurlijke bestrijding door vleermuizen.

“Bij het Fort Wilderness-kampterrein is een bekende vleermuiskast vlak bij Bonnet Creek die plek biedt aan zo’n duizend vleermuizen,” vertelt The Mouselets, en ze voegt toe dat één vleermuis elke nacht duizenden insecten kan vangen.

Zoals gewoonlijk barstte de reactiesectie los met uiteenlopende ervaringen; veel bezoekers zeiden toch regelmatig door muggen te worden geprikt tijdens hun bezoek aan Disney World.

“Wacht maar tot je bij Wilderness Lodge bent en op de veerbootsteiger staat,” reageerde een bezoeker.

“Ik was afgelopen weekend in Disney World en kreeg steken bij het Grand Floridian terwijl ik naar het vuurwerk keek,” meldde een ander.

“Ik kreeg 67 beten tijdens onze huwelijksreis daar,” beweerde een derde bezoeker.

Anderen wezen op de ecologische kant van de maatregelen en bekritiseerden het ongediertebestrijdingsbeleid van Disney.

“Mensen hier klagen over élk insect dat ze tegenkomen, maar vergeten dat dit ooit Floridiaanse moerassen waren die vernietigd zijn om een park neer te zetten,” schreef iemand.

“Als amateur-entomoloog vind ik dit verontrustend maar tegelijkertijd fascinerend,” voegde een ander eraan toe.

“Als je de insecten wegneemt, verdwijnen ook de vogels,” merkte een derde criticus op.

In een ander bericht over personeelszaken zou Disney volgens berichten van plan zijn om haar omvangrijke televisietak te herstructureren, wat mogelijk honderden ontslagen tot gevolg heeft.

Topbestuurders bij het Huis van de Muis werken naar verluidt aan plannen om de tv-afdelingen samen te voegen en functies te schrappen, meldde de Wall Street Journal vorige week. De krant schreef dat de plannen mogelijk niet vóór het einde van het jaar rond zijn.

Eerder deze maand heeft Disney stilletjes de prijs van tickets verhoogd, waardoor de populaire 1-dags “Park Hopper”-kaart op drukke weekenden over de $300 kwam te liggen.

Hoewel de meerdaagsepas geadverteerd wordt voor $280, komen verplichte toeslagen en $18,40 aan belastingen bovenop, waardoor de kassa uiteindelijk $301,40 aangeeft.

Tot overmaat van ramp blijft toegang bovendien afhankelijk van capaciteitslimieten — wat betekent dat een duur ticket geen garantie biedt dat je daadwerkelijk het park binnenkomt.