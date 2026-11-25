Zijn radartechnologiebedrijf verlangde jarenlang naar opdrachten, maar staat nu als snelgroeiende defensiespeler geregistreerd met een miljardenwaardering. Wie is Siete Hamminga, de ondernemer die van Robin Radar Systems zo’n uitzonderlijk succes maakte? ‘In het begin was hij één van de jongens, nu beseft hij veel meer wat zijn bijzondere talenten zijn.’

In de beginperiode van Robin Radar stond alles nog in het teken van het aantonen van nut en markt voor een nieuwe radar. In 2010 startte Siete Hamminga, met technologie van TNO als basis, een onderneming die een radar ontwierp om vogels rond luchthavens te detecteren. Voor de veiligheid van landende en opstijgende vliegtuigen bleek zo’n systeem van grote waarde: schade door vogelinslagen moet zoveel mogelijk worden voorkomen en Hamminga’s oplossing bood precies die functionaliteit.

Toch verliepen de eerste verkooptrajecten stroef: hoewel de oprichter overtuigend kon vertellen over de meerwaarde van de technologie en de luchtvaartsector op papier belangstelling toonde, bleven concrete bestellingen vaak uit of duurden ze erg lang. De groei zette niet meteen door.

Guus Verhees, toen voorzitter van de raad van commissarissen en partner bij Shift Invest, een van de investeerders, zag iets in Hamminga dat indruk maakte. ‘Siete vertelde ons eerlijk: ik geloof in wat we bouwen en het is een kwestie van tijd, maar misschien ben ik niet de juiste ceo om dit direct tot een commercieel succes te maken. Juist die zelfreflectie gaf ons vertrouwen. Hij durft kwetsbaar te zijn, stelt vragen in plaats van alleen maar te zenden. En hij wist zijn rollen als ceo, aandeelhouder en oprichter goed te scheiden, zonder de founders-emotie die je soms ziet,’ zei Verhees destijds.

Een drone is niets anders dan een vogel met propellers

Die moeizame start ligt inmiddels ver achter hem. De vogelradar bleef een productlijn binnen Robin Radar, maar al in 2014 zag Hamminga een nieuw risico voor vliegveiligheid: onbemande luchtvaartuigen. Zoals hij zelf graag opmerkt: een drone is in wezen een vogel met propellers, en zijn radarsysteem kan die dus ook prima detecteren.

Robin Radar ontwikkelde systemen om zowel vogels als drones te detecteren.

Destijds leken drones voornamelijk een hobby van enthousiastelingen en fotografen. Intussen is duidelijk geworden hoe serieus de dreiging kan zijn: drones spelen een rol in conflicten zoals in Oekraïne, en Robin Radar profileert zich nu als aanbieder van antidronetechnologie. De doorbraak kreeg extra vaart toen Defensie in 2024 een belangrijke bestelling plaatste en private-equityhuis Parcom in 2025 instapte. Sindsdien is de scale-up in een stroomversnelling gekomen.

Recent nam hij een nieuw hoofdkantoor in gebruik. Robin Radar telt inmiddels meer dan 300 medewerkers en produceert wekelijks evenveel radars als voor de oorlog in Oekraïne in maanden werd gemaakt. Sinds afgelopen zomer schrijven media dat Parcom naar kopers kijkt voor de dronebeveiliger — inmiddels met een waardering rond de 2 miljard euro.

Oranje past hem als gegoten

Het verhaal van Robin Radar is een zeldzaam voorbeeld van hoe een startup de defensiesector kan vernieuwen met innovatieve technologie. Zelfs koning Willem-Alexander reserveerde tijd voor de officiële opening van het nieuwe gebouw.

Die publieke uitstraling sluit aan bij Hamminga’s persoonlijke stijl: hij draagt vrijwel altijd een oranje stropdas en pochet. ‘Het staat hem echt,’ zegt zijn broer Jorik, die drieënhalf jaar ouder is. Zelfs de Tesla Roadster die Siete ooit kocht is oranje. ‘Oranje betekent voor hem vooral Nederland, al heeft hij zeker waardering voor het koningshuis.’

Jorik leidt het familiebedrijf Machinefabriek Hamminga in Utrecht, dat hun overgrootvader in 1904 oprichtte. ‘Onze ouders hebben ons altijd de vrijheid gegeven in studie- en loopbaankeuzes. Maar op een gegeven moment wilde vader het wat rustiger aan doen en vroeg zich af wie eventueel het bedrijf zou willen overnemen,’ vertelt Jorik.

Opgegroeid in een ondernemend gezin in Bilthoven

Dat werd uiteindelijk Jorik; Siete koos er bewust voor een eigen onderneming te beginnen nadat hij de universiteit had verlaten. ‘Ik denk dat hij daar niet voor gekozen had,’ blikt Jorik terug. ‘Hij was net bezig iets voor zichzelf op te bouwen. Ik werkte al bij een grotere organisatie en wilde iets tastbaars doen.’

De twee broers groeiden op in Bilthoven, in een gezin waar ondernemerschap normaal was. Ze gingen vaak op wintersport, maakten zomervakanties en waren veel op het water te vinden. Beide bezochten hetzelfde lyceum en studeerden in de jaren negentig Technische Bedrijfskunde in Enschede.

‘Of hij mij als voorbeeld zag? Niet echt,’ zegt Jorik. ‘We waren veel samen op het water en er was soms een gezonde rivaliteit — Siete is behoorlijk competitief — maar hij koos vooral zijn eigen weg.’

Studententijd in Enschede

De studententijd markeerde het begin van Siete’s neiging om zelf dingen op te zetten. Een van zijn huisgenoten was Onno Oldeman. In die periode bestond de Enschedese studentenwereld uit losse clubs in plaats van één dominante vereniging, wat goed bij Siete paste. ‘Hij is onconformistisch, een vrije denker die graag dingen uitprobeert en organiseert,’ aldus Oldeman.

Feesten organiseren bijvoorbeeld. ‘We wisten op een gegeven moment de Hermes House Band te boeken voor een goede prijs, vlak voordat ze hun grote hit kregen. Daardoor stond ineens een evenement met 2.000 bezoekers op de planning en moesten we locaties, bars en logistiek zelf regelen. We leerden het gaandeweg en dat is hem op het lijf geschreven,’ vertelt Oldeman.

Een voorliefde voor cabaret

Hamminga zette in Enschede ook een cabaretcommissie op — iets waar zijn hart echt lag, zegt Oldeman. Als kind droomde hij van een carrière als dierenarts of toneelspeler en hij wilde ook vliegen. Hij is goed in typetjes, speelt gitaar en zette zichzelf met trucs in de schijnwerpers om aandacht te trekken van meisjes.

‘Die creatieve kant is er nog steeds. Op mijn verjaardag verschijnt hij in verkleedkleding en kan hij een groot deel van de avond het gezelschap vermaken. Maar hij is ook inhoudelijk sterk; vorm en inhoud zijn voor hem even belangrijk. Die balans zie je terug bij Robin Radar. Hij is sociaal en creatief, maar ook vastberaden en consistent als leider.’

Handel in pakken tijdens zijn studie

Al tijdens zijn studententijd toonde hij ondernemerschap. Met zijn bedrijf Well Suited verzorgde hij pakken en rokkostuums voor medestudenten en zelfs voor de rector magnificus. Met ludieke acties wist hij aandacht te trekken: niet veel later stond de rector in zijn ondergoed in Siete’s studentenkamer om een pak te passen, vertelde Hamminga ooit aan het universiteitsblad.

Rond de millenniumwisseling raakte hij gefascineerd door innovatieve ondernemingen en e-commerce. De Universiteit Twente had Roel Pieper binnengehaald als hoogleraar, een bestuurder met veel ervaring in het bedrijfsleven die als een inspirator voor start-ups gold.

Boek samen met Roel Pieper

Het klikte tussen Pieper en de ambitieuze Hamminga. Door die contacten kreeg Siete een stageplek bij McKinsey in de Verenigde Staten, deed onderzoek naar businessmodellen en schreef in 2002 samen met Pieper het boek ‘Beyond the Hype: e-business strategy in leading European companies’, met interviews van twintig invloedrijke Europese leiders over e-business.

‘Dat was echt typisch Siete,’ zegt Jorik. ‘Hij regelde sponsoring zodat hij langer in Amerika kon blijven en via Pieper sprak hij al die ceo’s.’

Gsm‑deurbel: te vroeg op de markt

Dat leidde tot de eerste echte techstartup. Jorik werkte toen bij Philips en samen bedachten ze een slimme gsm-deurbel onder de naam Waleli. Het product kreeg internationale aandacht, tot aan de Amerikaanse Today Show toe, maar de markt was nog niet rijp: Hamminga zat technisch gezien ruim tien jaar vóór de massa.

Toch bleef hij jarenlang in het product investeren. ‘Als Siete ergens in gelooft, dan houdt hij vol,’ zegt Jorik. ‘Dat zit ook in onze familie: succes komt niet vanzelf en het kan lang duren voordat iets aanslaat.’

Startup op basis van TNO‑vinding

Toen TNO hem vroeg te kijken naar het Radar Observation of Bird INtensity-project (ROBIN), zag Hamminga een kans en kocht hij de rechten op de technologie. Zo ontstond Robin Radar.

Het overtuigen van de luchtvaartsector was een zware klus die hem in contact bracht met Martin Schröder, de oprichter van Martinair, die later zijn mentor zou worden. Ook Anne Cor Groeneveld, voorzitter van brancheorganisatie Dutch Aviation Group, speelde een belangrijke rol.

‘Martin werd al snel zijn grote held,’ vertelt Groeneveld. ‘Wij voelden energie bij wat we zagen in de jonge Siete; hij had al iets bereikt en stond open voor advies. De uitdaging was dat luchthavens moesten investeren in radars terwijl luchtvaartmaatschappijen het meeste voordeel haalden. Daarvoor waren netwerken op hoog niveau nodig.’

Groeneveld vond het daarom passend dat Hamminga in 2024 de Martin Schröder Prijs kreeg. ‘Martin stemde daar zelf nog mee in, vlak voor zijn overlijden. Ik heb veel respect voor Siete; hij heeft groot respect voor mensen en dat is een mooie eigenschap.’

Energie en sfeer in een oude Smart‑garage

In 2017, toen de vogelradar langzaam tractie kreeg en de drone-variant vooral nog een idee was, kwam Tanja Claasen‑Vujcic bij Robin Radar werken. Hamminga zocht iemand die het bedrijf intern kon opschalen terwijl hij extern bleef netwerken. ‘Ik stapte die oude Smart-garage binnen en voelde meteen: dit is geen doorsnee bedrijf. Er zit een duidelijke visie achter,’ zegt Claasen.

Claasen kwam van het chipbedrijf ASMI en was aanvankelijk een onverwachte kandidaat. ‘Ik was de enige corporate-profielkandidaat van 25 sollicitanten, een echte wild card,’ lacht ze. Ze draaide een dag mee en bleef hangen. Tot vorig jaar was Claasen cto van Robin Radar; Hamminga noemde haar zijn wing woman.

‘We waren, in Sietes woorden, yin en yang. Hij is een groot visionair die de toekomst ziet en anderen meeneemt; ik ben meer operationeel en weet hoe je een bedrijf runt. Samen konden we dat vertalen naar concrete stappen.’

Een integere leider die vertrouwen wekt

Volgens Claasen heeft Hamminga zichzelf tijdens de groeifase meerdere keren opnieuw uitgevonden. ‘In het begin was hij één van de jongens; nu is hij zich veel meer bewust van zijn bijzondere talenten zonder als persoon te veranderen. Hij is integer: doet wat hij belooft, behandelt mensen met respect en geeft vertrouwen. En dat vertrouwen krijgt hij terug van klanten, medewerkers, investeerders en vrienden.’

Hamminga toont in de praktijk zijn betrokken leiderschap tijdens groeifases.

Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie. Toen het vliegverkeer ineenstortte bleven investeerders en klanten Robin Radar vaak trouw. Het was ook voor medewerkers een zware tijd. ‘Ik dacht altijd dat ik sociaal was, maar Siete liet echt zien hoe belangrijk een goede sfeer binnen een bedrijf is,’ herinnert Claasen zich.

Langs alle medewerkers tijdens corona

Tijdens corona kwamen Hamminga’s creativiteit, showtalent en zorg voor mensen samen. Er waren online muzieksessies waarin op afstand nummers werden opgenomen, en hij zette een intern radiokanaal op, Radio Robin, waar collega’s konden inbellen. ‘En hij imiteerde een of andere Duitse professor — hij kan fantastisch imiteren,’ vertelt Claasen.

Met Pasen reed het managementteam langs alle medewerkers met een bus vol onverkochte bloemen, verkleed als paashaas, en maakten ze korte optredens en boodschappen vanaf een luidspreker. ‘We reden iemands straat in en riepen: “Lieve Frans, we missen je zo!” Dat zijn acties waardoor je zelf ook nieuwe kanten ontdekt,’ zegt Claasen.

Ego beperkt zijn effect niet

Er zijn talloze voorbeelden van persoonlijke, attente gebaren: een doedelzakspeler op een verjaardag, een voetbaltafel als afscheidscadeau met haar naam er in gegraveerd, of de manier waarop het team rouwde na het tragische overlijden van een jonge collega. ‘Hij denkt heel bewust na over hoe hij iets bijzonders voor zijn mensen kan doen. Natuurlijk geniet hij van het podium, maar hij doet het niet alleen voor zichzelf,’ aldus Claasen.

Als spreker weet hij mensen te boeien, maar wat Claasen als zijn grootste kracht beschouwt is dat hij als ceo visionair is en tegelijkertijd weet waar zijn beperkingen liggen. ‘Zijn ego staat hem totaal niet in de weg. Hij wil leren, luistert naar anderen en bouwt om zich heen een sterk team.’

Een ondernemer met sympathie voor militairen

Van buiten lijkt het succes van Robin Radar een aaneenschakeling van hoogtepunten, maar de groeisprong naar massaproductie vroeg veel inzet en risico’s, zegt Claasen. ‘Hoe organiseer je het om je productie in korte tijd acht keer zo groot te maken? We hebben toen iedereen rondom supply chain, productie en R&D bij elkaar gezet en gevraagd: wat vinden jullie dat we moeten doen?’

Het was een spannend traject dat alleen lukte doordat iedereen aan boord sprong. ‘Iedereen zei: natuurlijk doen we dit, we gaan ervoor. Dat moment vormde de basis voor de groei die volgde,’ vertelt Claasen.

Is Hamminga zelf militair ingesteld, zoals in sommige kringen gezegd wordt dat iemand een ‘groen hart’ heeft? Hij is te jong om nog dienstplicht te hebben gedaan, maar overwoog ooit de commando’s te benaderen. Studievriend Oldeman herinnert zich Siete als avontuurlijk: ’Hij had die afritsbroeken met zakken en vond het leuk om ’s avonds op verboden plekken over muurtjes te klimmen. Hij houdt van avontuur, dat past bij de krijgsmacht.’

Altijd optimistisch

‘Hij praat vol enthousiasme over de krijgsmacht, maar het draait hem vooral om de positie van Nederland en Europa en de bijdrage van zijn product aan vrede en veiligheid,’ zegt Hans Huigen, directeur van de NIDV (branchevereniging van defensiebedrijven). Hamminga zit in het bestuur van de NIDV.

Huigen: ‘Als ondernemer heeft hij veel pieken en dalen meegemaakt en wil hij anderen inspireren. Dat lukt doordat hij een zeer positief ingesteld mens is: bij hem is het glas altijd minstens halfvol. In discussies neemt hij zelden een contrasterende houding aan; hij positioneert zich liever als voorstander van een alternatief.’

Huigen waardeert dat Hamminga oprecht kan spreken over zijn grillige ondernemerspad en over de doelstellingen van zijn bedrijf. ‘Hij doet geen window dressing; zijn verhaal is persoonlijk en eerlijk, en ook in de VS maakt hij indruk met zijn presentatie.’

Trouw aan zijn vrienden

Succes heeft Siete niet wezenlijk veranderd, zeggen mensen uit zijn omgeving. Hij werkt extreem hard, maar volgens studievriend Oldeman heeft hij geen enkel kerstdiner van zijn oude studentenhuis gemist. ‘Hij is ongelooflijk loyaal aan zijn vrienden. Als je Siete belt, neemt hij op of belt hij binnen een dag terug.’

Hij weet goed met aandacht en drukte om te gaan, zegt broer Jorik. En vergeet niet dat hij samen met zijn vrouw Marieke drie kinderen opvoedt. ‘Als hij bij zijn gezin is, is hij er ook écht voor hen.’

Ze kennen elkaar sinds hun zestiende van dansles, een relatie die nog steeds openlijk gevierd wordt — recent nog met een feest met sprekers en 150 gasten. Als je zoveel inzet in je bedrijf stopt, heb je de humor en liefde van familie en vrienden nodig om in balans te blijven.

Begrip van zijn eigen tekortkomingen

De oprichter van het miljardenbedrijf lijkt op veel punten een goede balans te hebben gevonden: tussen creatieve ideeën (Claasen: ‘Hij heeft veel patenten op zijn naam, ook al zegt hij zelf niet technisch te zijn’) en consistent leiderschap, tussen vertrouwen in zijn visie en het besef van zijn eigen grenzen.

Investeerder Verhees: ‘Hij is niet iemand die op cijfers blindstuurt, maar hij huurt mensen in die daarin sterk zijn. Hij vindt niet dat hij alles zelf hoeft te kunnen; daar staat hij boven.’

Wordt hij daardoor nooit geconfronteerd met dilemma’s? Zijn grote empathie voor mensen kan hem soms parten spelen bij moeilijke beslissingen. ‘Zijn medeleven is prachtig maar kan het moeilijk maken wanneer een beslissing medewerkers negatief raakt,’ zegt zijn broer. En ja, hij houdt van organiseren — soms zou hij meer taken aan anderen mogen overlaten.

Claasen, inmiddels commissaris bij Robin Radar, voegt toe dat hij soms worstelt met persoonlijke conflicten. ‘Als iets hem dwarszit, blijft hij er diep over malen. Je ziet hem rood worden voordat hij iets zegt; harmonie vinden is zijn voorkeur.’

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