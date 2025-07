Legendarische Actrice Roekie Aronds (95) Overleden: Een Tijdperk Ten Einde

Roeikie Aronds, Actrice en Balletdanseres, Overleden op 95-jarige Leeftijd

Actrice en balletdanseres Roeikie Aronds is overleden op de leeftijd van 95 jaar. Aronds was een bekend gezicht bij het Scapino Ballet en verwierf nationale bekendheid met haar rol in het ‘muzikale blijspel’ Pension Hommeles van Annie M.G. Schmidt.

Opleiding en Carrière in Dans

Roeikie Aronds volgde haar dansopleiding bij Hans Snoek, waar ze in de jaren vijftig optrad als onderdeel van het Scapino Ballet. Ze vertolkte rollen zoals een zeepaardje in Het Vrouwtje van Stavoren (1954), een kok-leerling in De prinses op de erwt (1954) en een ‘jong meisje’ in de Tyroler dans (1955). In deze laatste productie danste ze naast Jean Rebel en Aart Brouwer, die de rollen van rivaliserende geliefden op zich namen. Jean Rebel was gedurende die tijd ook de balletmeester.

Na haar actieve danscarrière wijdde Aronds zich aan het onderwijzen van ballet. Ze gaf les aan het Haarlems Muziekinstituut en de Gooische Balletschool, en richtte haar eigen dansschool op in Suriname. Gedurende haar tijd in Suriname presenteerde ze ook wekelijks The Roekie Aronds Show op televisie, waarin ze culturele tips en optredens deelde.

Bekendheid door Pension Hommeles

Roeikie Aronds verwierf grote bekendheid door haar gastoptreden in de enorm populaire televisieserie Pension Hommeles, geschreven door Annie M.G. Schmidt. In de dertiende aflevering, getiteld ‘Beeldromance’ (1959), betreedt ze het pension als Klaartje Binnendijk, de geliefde van Dinky (gespeeld door Donald Jones). Hij brengt haar het serenade met het lied ‘Ik zou je het liefst in een doosje willen doen’, dat snel een iconische status verkreeg, en geeft haar een kus op de wang. Deze kus kwam later bekend te staan als de ‘eerste interraciale kus op tv’ in Nederland, een moment van wereldhistorisch belang, hoewel het destijds weinig ophef veroorzaakte. In de aflevering zelf werd er niet bij stilgestaan, en ook in de kranten werd voornamelijk het nieuwe karakter aangekondigd. Het Algemeen Dagblad sprak destijds over ‘een nieuw sterretje, dat van ons nog wel eens mag terugkomen’.

Persoonlijk Leven

Roeikie Aronds was kortstondig getrouwd met NOS-nieuwslezer Fred Emmer en was de moeder van componist Stephen Emmer.

