Met de campagne ‘Ik hoor je’ stimuleert Mores organisaties om verantwoordelijkheid te nemen en te streven naar een omgeving waarin iedereen zich erkend, beluisterd en ondersteund voelt.

‘Elke persoon verdient een veilige werkplek,’ zegt Febe Deug, voorzitter van het bestuur. ‘Door middel van onze campagne “Ik hoor je” moedigen we organisaties aan om zich samen met ons in te zetten voor dit doel. We doen dit door het gesprek over gewenst en ongewenst gedrag aan te gaan, vertrouwenspersonen zichtbaar en benaderbaar te maken en vooral door te tonen dat we luisteren.’

In de culturele, creatieve en mediasector zijn recentelijk veel initiatieven en gedragscodes ontwikkeld om grensoverschrijdend gedrag te bestrijden. Als ondersteunings- en adviesorgaan voor deze sector, steunt Mores deze ontwikkelingen volledig. Echter constateert de organisatie ook dat een veilige werkplek nog steeds niet voor iedereen gegarandeerd is.

De leus ‘Ik hoor je’ is bedoeld als ‘een warm en sterk signaal naar de werkvloer’. ‘Het laat werknemers, studenten, vrijwilligers en stagiaires zien dat ze niet alleen staan.’

Om deze boodschap krachtig uit te dragen binnen de sector, heeft Mores een universeel campagnebeeld ontwikkeld. Organisaties die deelnemen aan de campagne kunnen dit beeld kosteloos downloaden als poster, flyer of voor gebruik op sociale media. De materialen zijn makkelijk aan te passen en linken naar de meldingsprocedures binnen de eigen organisatie en naar Mores als veiligheidsnet.

De campagne is opgezet door en voor organisaties in de culturele, creatieve en mediasector en is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, prijst het belang van luisteren. ‘Of het nu gaat om een collega op te vangen, grensoverschrijdend gedrag te herkennen of feedback te verwerken. Een veilige werkomgeving begint met luisteren – en dat is precies waar de campagne “ik hoor je” voor staat.’

Beeld: Mores