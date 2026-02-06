Topmodel Yfke Sturm genoemd in Epstein-files: Ontdek de details!

Yfke Sturm wordt veelvuldig genoemd in de onlangs openbaar gemaakte Epstein-dossiers door het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Shownieuws en Hart van Nederland hebben honderden documenten in handen gekregen waarin haar naam voorkomt, inclusief zeer expliciete persoonlijke berichten tussen het Nederlandse model en Jeffrey Epstein. Deze documenten onthullen dat zij sinds eind 2011 intensief communiceerden via e-mail, sms en Skype.

Op dat moment was Epstein reeds bekend als zedendelinquent. Hij werd in 2008 veroordeeld voor het aanzetten van een minderjarige tot prostitutie en moest zich registreren als zedendelinquent. Het blijkt dat Yfke en Epstein contact onderhielden jaren na zijn veroordeling.

Vriendschappelijke start

Het eerste contact tussen hen was vriendschappelijk. Op 21 december 2011 stelt Epstein voor dat Yfke hem kan helpen bij het zoeken naar nieuwe assistenten. Zijn bericht bevat opvallend veel spelfouten, iets wat vaker voorkomt in de documenten. Epstein schreef: “You can help me find new assistants. You have good judgement and a good eye. I am going to start, four new businesses and need more help. Smart young, men or women, ambitious, and willing to work hard, long hours, lots of travel.” Hij voegt toe dat ze niet ouder dan 25 jaar mogen zijn.

Epstein wenst haar ook een fijne verjaardag in 2011 en het volgende jaar geeft hij haar een verjaardagscadeau, zo blijkt uit de onlangs vrijgegeven documenten.

Epstein bemoeide zich ook met de scheiding van Yfke en haar ex-partner Imad Izemrane. Hij bood hulp bij financiële zaken, stelde voor om scheidingsadvocaten te regelen en dicteerde zelfs wat ze tegen haar ex moest zeggen. In een bericht schrijft Epstein: “next we will send Emad a nastigram that says, I don’t think you want everyone to know that you lived off of me for many years, that your finances are solely as a result of you getting money from young models.”

Expliciete gesprekken en verzoeken om foto’s

De gesprekken worden al snel seksueel expliciet. Op 24 februari 2012 schrijft Yfke: “Thinking of u waking me up with ur hard dick from the back..” Op dezelfde dag vraagt Epstein om een foto in een zogenaamde ‘massage pose’. “Take photo in mirror massage pose please”, schrijft hij. Ze antwoordt: “I can’t, there’s people around. Check this for now, just got it.” Epstein reageert later: “try again, make it very very sexy”.

Op 29 februari 2012 vraagt Epstein haar opnieuw om foto’s. “can you send more photos that you take, I like that, how about a naked ass.?” Daarop volgt een antwoord, vermoedelijk van Yfke maar haar naam is in het document bij deze reactie weggelakt: “Wish I was there.. You could touch my naked ass live then”. En op 19 maart 2012 schrijft Epstein: “thinking of your naked ass up on all fours however”.

In januari 2012 adviseert Epstein in een e-mail aan een derde om Yfke massagetechnieken te leren. In die e-mail wordt Sturm ge-cc’d: “if you could give my great friend yfke a massage and begin to teach her some techniques I would appreciate it”.

Skype, ruzies en verontschuldigingen

Documenten tonen aan dat Epstein en Yfke ook regelmatig via Skype communiceerden. Op 5 april 2012 vraagt hij: “when is my skype show tonight?” Ze antwoordt: “Sorry the show only airs once a month…”

Er zijn ook momenten van onenigheid. Epstein schrijft in februari 2012: “I take promises seriously, if you don’t think you will 100 percent do it, don’t promise”. Ze biedt daarna haar excuses aan. Later klaagt Epstein dat hij zich aangevallen voelt na het delen van een verhaal. “I will not be spoken to again, the way you did today, I shared an adult story with you with a quote from a ten year old, you attacked me for being disrespectful”. Ze reageert: “I’m really sorry that I upset/hurt you, because you don’t deserve that, you are a great guy and I’m very thankful for the time we’ve spent together..”

Minder contact en opvallende reactie

Na 2012 neemt het contact af. In 2013 en 2014 zijn er minder berichten in de nu vrijgegeven bestanden. In 2015 laat Yfke aan Epstein weten dat ze zwanger is van haar vriend.

Een half jaar later, vlak na de geboorte van haar kind, raakt Yfke ernstig gewond bij een ongeluk met een gemotoriseerd surfboard. “It seems she had a very bad accident on a motorised surf board and is now in critical condition”, schrijft een vriend aan Epstein. Epstein reageert kort daarop met de zin: “stay with smart people its safer”.

Tegelijkertijd blijft veel onduidelijk over de aard en omvang van het contact tussen Yfke en Epstein. Niet alle documenten zijn openbaar en het is niet duidelijk of alle communicatie inmiddels boven water is. Ook is niet bekend hoe Yfke zelf terugkijkt op dit contact en wat zij wist over Epsteins verleden ten tijde van hun berichtenverkeer. Shownieuws heeft geprobeerd Yfke zondag te bereiken voor een reactie, maar zij was niet bereikbaar.

