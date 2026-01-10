CIA zwijgt over 3I/ATLAS bestand: Mogelijke dreiging volgens Harvard wetenschapper

Is dit het nieuwe Area 51?

Hoewel de 3I/ATLAS onze aardse omgeving heeft verlaten, blijft het object een punt van belangstelling. In een recent blogbericht op Medium benadrukte Harvard-wetenschapper Avi Loeb dat de CIA heeft gehint op het bestaan van geclassificeerde documenten over de interstellaire komeet, die mogelijk een bedreiging voor de mensheid zou kunnen vormen.

“Het is zeer opmerkelijk dat ze het bestaan van documenten binnen de CIA over dit onderwerp niet hebben ontkend,” vertelde de astrofysicus aan de Post.

Loeb verwees naar de reactie van de CIA op een vraag van UFO-onderzoeker/complottheoreticus John Greenewald Jr.

In de brief, die Greenewald Jr. op X deelde, schreef het agentschap dat het noch het bestaan noch het niet-bestaan van documenten gerelateerd aan 3I/ATLAS kan bevestigen of ontkennen.

De Post heeft contact opgenomen met de CIA voor een reactie.

Loeb schreef dat de schijnbaar geheimzinnige behandeling van het fenomeen door de CIA in contrast staat met de officiële lijn die door NASA-functionarissen werd uitgedragen, die in een persconferentie in november verklaarden dat ATLAS een komeet was.

“Als deze conclusie vanaf het begin duidelijk was voor iedereen binnen de overheid en de academische wereld – zoals door NASA-functionarissen werd voorgesteld, waarom zou de CIA dan de mogelijke aanwezigheid van documenten die met een natuurlijke komeet te maken hebben als gevoelig genoeg beschouwen om te classificeren?” vroeg hij zich af.

Loeb geloofde dat ze misschien ambigu willen blijven over de zaak voor het geval dat ATLAS een Zwarte Zwaan-evenement was, gedefinieerd als een gebeurtenis met een grote impact die moeilijk te voorspellen is onder normale omstandigheden, maar achteraf gezien onvermijdelijk lijkt.

“Als je een gebeurtenis met een lage waarschijnlijkheid hebt en je vermenigvuldigt dat met een grote impact op de samenleving, moet het serieus worden genomen omdat je moet zorgen dat je interpretatie correct is wanneer de implicaties groot zijn,” vertelde Loeb aan de Post.

Hij vergeleek de situatie met 11 september of het Paard van Troje – fenomenen die onwaarschijnlijk lijken met catastrofale gevolgen achteraf.

Desondanks besloten ze hun serieuze overweging van het genoemde Zwarte Zwaan-evenement verborgen te houden om paniek te voorkomen. Loeb zei dat ze liever niet “vals alarm” slaan, zodat als er een zogenaamde echte intergalactische wolf in schaapskleren zou verschijnen, ze nog steeds geloofwaardig zouden zijn.

Loeb vertelde de Post dat als “deze interpretatie correct is, het het eerste astronomische object is dat dergelijke aandacht heeft gekregen van de inlichtingendiensten, inclusief de CIA.”

“En dat maakt het interessant omdat het een sjabloon zou kunnen zijn voor toekomstige interstellaire objecten,” verklaarde hij.

Loeb heeft stellig volgehouden dat ATLAS kunstmatig zou kunnen zijn sinds de ontdekking ervan in juli.

Eerder deze week keek de wetenschapper neer op de gerichte scan van Breakthrough Listen van 3I/ATLAS met de 328-voet Green Bank Telescope — de grootste enkele-schotel radio telescoop ter wereld.

De scanner vond niets in zijn zoektocht naar een transmissie tijdens de dichtstbijzijnde benadering van ATLAS vorige maand, maar Loeb stond erop dat dit de potentiële buitenaardse herkomst niet uitsloot.

“Ze keken op 18 december in de richting van 3I/ATLAS,” vertelde de wetenschapper aan The Post. “Dat is één dag uit de 8.000 jaar die 3I/Atlas onderweg was hier naartoe, en de 8.000 jaar die het zal duren op zijn weg terug.”

Hij vergeleek hun conclusie met het niet ontvangen van een telefoontje op een bepaalde dag en concluderen dat niemand hen ooit zou bellen.

Loeb zei dat hij de laatste paar maanden de nieuwste ATLAS-informatie blijft onderzoeken, waarbij hij beweert dat er ten minste 15 anomalieën zijn die wetenschappers nog moeten verklaren.

Hij drong erop aan dat er meer onthuld zou worden tijdens de nadering van de komeet naar Jupiter in maart, waarbij hij hoopte dat overheidsfunctionarissen zouden uitkijken naar of ATLAS satellieten zou inzetten in de buurt van de gasreus — een mogelijkheid die hij eerder heeft geopperd.

“Tenzij we controleren, zullen we misschien nooit weten of deze zwaan wit of zwart is,” concludeerde Loeb.