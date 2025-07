De afstudeerthesis van de Prinses van Oranje draagt de titel ‘Beyond Disclosure: Bridging the Gap Between the Artificial Intelligence Act and the Charter of Fundamental Rights with Deepfaked Bodies’. Dit onderzoek richt zich op de discrepantie tussen Europese fundamentele rechten en de regelgeving omtrent kunstmatige intelligentie.

Uitstel voor één vak

Door een gebroken arm heeft de Prinses voor één specifiek vak uitstel gekregen. Na het succesvol afronden van dit vak zal zij haar bachelordiploma voor de studie PPLE in ontvangst nemen. Komend academiejaar begint de Prinses aan de bachelorstudie Nederlands Recht, wederom aan de Universiteit van Amsterdam, en zal ze deelnemen aan het trainingsprogramma van Defensity College.