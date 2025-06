‘Tijdspiegels’ bestaan echt, zeggen experts: Alsof je ‘ongedaan maken’ drukt op het universum

De omkering van tijd: Geen sciencefiction meer

Je verbeeldt het je niet — tijd kan daadwerkelijk worden omgekeerd.

Fysici in New York hebben iets bereikt wat klinkt alsof het rechtstreeks uit een sciencefictionfilm komt: ze hebben bevestigd dat “tijdspiegels”, een verbazingwekkend fenomeen waarbij golven letterlijk terugkeren in de tijd, echt bestaan.

In het baanbrekende experiment, geleid door Dr. Hussein Moussa van het Advanced Science Research Center bij CUNY, werd geëxperimenteerd met een geavanceerd “metamateriaal” — een metalen strip met ingebouwde elektronische componenten.

Door het materiaal te activeren met een precieze energiestoot, kon een elektromagnetische golf iets ondenkbaars doen: de richting van de tijd omkeren. Dit werd gemeld door Earth.com — of, zoals een TikTok-gebruiker het uitdrukte, “Alsof je op de ongedaan maken-knop van het universum drukt.”

“Dit is experimentele fysica die inhaalt op wat mystici, paddenstoelen en gekke genieën al decennia lang beweren,” zei TikTok-maker @psychonautics in een recente video.

“Tijd is geen lijn, het is een golf. En we leren er net op surfen.”

De omkering van de golf stuurt niet alleen een signaal terug in de ruimte, zoals een gewone spiegel doet, het verstoort de hele tijdlijn. De frequentie van de golf verandert — en plotseling — is het alsof de realiteit wordt teruggespoeld.

Wetenschappers zeggen dat deze ontdekking, gepubliceerd in “Nature Physics”, op een dag de dataoverdracht en het rekenen zou kunnen revolutioneren. Maar voor nu zorgt het vooral voor opschudding online.

Er zullen waarschijnlijk meer experimenten volgen na deze ontdekking.

En terwijl fysici in het laboratorium met tijd spelen, zeggen neurowetenschappers dat het menselijk brein dit mogelijk van nature al doet.

In 2021 ontdekten wetenschappers uit Frankrijk en Nederland dat onze hersenen beschikken over “een interne of inherente tijdstroom, die niet werd gedreven door externe gebeurtenissen,” volgens neurowetenschapper Leila Reddy, die met Vice sprak in een interview.

Haar team bestudeerde epilepsiepatiënten met geïmplanteerde elektroden in hun brein en vond “tijdscellen” die actief waren — zelfs zonder externe signalen.

“Deze patiënten hebben ernstige, medicijnresistente epilepsie en wachten op een operatie,” vertelde Reddy aan Vice. “Zodra de elektroden zijn ingebracht in het brein, vragen we de patiënten of ze bereid zijn om mee te doen aan korte experimenten voor ons.”

De interne klok van het brein, legde Reddy uit, zou de sleutel kunnen zijn tot “mentale tijdreizen” — de manier waarop we niet alleen coderen wat er gebeurde, maar ook wanneer en waar.

“Tijdscellen zouden het raamwerk kunnen bieden voor het representeren van het ‘wanneer’,” voegde ze toe.

Met andere woorden, terwijl fysici golven omkeren, kunnen je neuronen door je verleden bladeren zoals je door een mentale videoband zou spoelen.

Tussen tijd-buigende materialen en onze eigen geheugenmachinerie, is het verleden niet zo vast als we dachten — en de toekomst is net een stuk vreemder geworden.

