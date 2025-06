Kim Feenstra woest: Eist harde actie tegen dierenmishandelaars!

Kim Feenstra spreekt over haar verleden en kinderbescherming

Kim Feenstra, die in 2007 doorbrak dankzij haar deelname aan Hollands Next Top Model, heeft in een openhartig gesprek met Andy in de Auto haar moeilijke jeugd besproken (bekijk de video). Zij benadrukt het belang van betere kinderbescherming en uit haar kritiek op de naar haar mening te lichte straffen voor kindermisbruik. “Die individuen zou je moeten elimineren met een injectie,” stelt ze.

Na haar succes in Hollands Next Top Model beschrijft Kim die tijd als een periode vol intensiteit. “Plotseling kent iedereen je en heeft men een oordeel klaar op basis van wat je hebt meegemaakt.” Kim erkent dat ze een tumultueuze jeugd heeft doorgemaakt. Ze groeide op met een verslaafde moeder en heeft daardoor in meerdere opvanghuizen verbleven en is elf keer van basisschool gewisseld. “We hebben veel doorstaan,” reflecteert ze.

Vaderfiguur

Zonder een stabiele vaderfiguur heeft Kim nooit een veilig thuis gekend in haar jeugd. Ze voelt sterk mee met kinderen die in soortgelijke situaties verkeren. Ze deelt haar wens om een stichting op te richten die zich inzet voor gezinnen en kinderen die in Nederland onder de armoedegrens leven (zie de video hieronder).

3:24 Kim Feenstra levert scherpe kritiek op de Nederlandse aanpak van kindermisbruik

Kindermisbruik

“Ik wil de focus leggen op kinderen omdat zij in Nederland onvoldoende beschermd worden, ook vanuit politiek oogpunt. Als ik verhalen lees over de straffen die worden uitgedeeld voor kindermisbruik, vraag ik me af hoe dat mogelijk is,” zegt Kim.

Pedofilie

Volgens Kim is Nederland één van de meest tolerante landen als het gaat om pedofilie en kindermisbruik. “Laat me het zo stellen: er zijn mensen die voor minder ernstige misdrijven langer in de gevangenis zitten dan degenen die aan kinderen zitten.” Ze spreekt ook haar zorgen uit over de hoge kans op herhaling bij deze daders.

Niet normaal

Kim is evenmin te spreken over de tbs-behandelingen in Nederland. Ze vindt dat pedofielen te veel bescherming genieten. “Je weet niet waar deze gestoorde personen wonen. Sommigen worden gewoon weer in de samenleving geplaatst, vlakbij een basisschool. Dat is toch absurd?!”

Spuitje geven

Kim vervolgt: “En als een ouder dan zelf actie onderneemt, dan ben je de klos in Nederland.” Ze ziet het als een veilige optie om dergelijke individuen met een “spuitje te elimineren.” Hoewel ze gelooft in tweede kansen, benadrukt ze: “Als je aan kinderen hebt gezeten, is het gewoon echt voorbij.”

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post