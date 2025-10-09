Meer dan 800 kunstenaars uit Nederland en België samen met 300 culturele organisaties hebben besloten tot een culturele boycot tegen Israël. ‘Ze willen niet langer passief toekijken bij oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en een genocide op het Palestijnse volk die erkend is door vooraanstaande instanties.’ Onder de ondertekenaars bevinden zich Het Zuidelijk Toneel, Bijlmer Parktheater, Toneelgroep Maastricht, Theater Oostpool, het Nederlands Theater Festival, Toneelschuur Producties, Theater Utrecht en Theater Rotterdam. Bekende acteurs zoals Carice van Houten, Joke Tjalsma, Maryam Hassouni, Nasrdin Dchar, Ramsey Nasr en Tom de Ket steunen eveneens deze oproep.
De boycot betekent dat de betrokken organisaties en kunstenaars geen samenwerkingen meer aangaan met betrokken organisaties en hun werken niet meer tentoonstellen in Israëlische theaters, muziekpodia, musea of filmfestivals.
De initiatiefnemers benadrukken dat de boycot zich specifiek richt op de Israëlische staat en alle Israëlische instellingen en bedrijven, met uitzondering van die instellingen die zich duidelijk hebben uitgesproken tegen de genocide, de illegale bezetting en apartheid en die niet medeplichtig zijn aan schendingen van internationaal recht. ‘Het doel van de boycot is niet gericht tegen individuen of hun etniciteit, en dus ook niet tegen Israëli’s an sich, maar tegen de rol van Israëlische instellingen en bedrijven in mensenrechtenschendingen jegens Palestijnen.’
Volgens de initiatiefnemers is deze boycot geen overhaaste beslissing. ‘De culturele sector gelooft dat artistieke samenwerking de wereld kan verbeteren of tenminste niet schaadt. Echter, in deze situatie is het onmogelijk om op de gebruikelijke manier door te gaan: er moet een einde komen aan deze straffeloosheid.’
