Rector magnificus Hester Bijl is voornemens snel een besluit te nemen over deze kwestie.

Volgens het rapport zijn de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en de Universiteit van Tel Aviv mogelijk betrokken bij schendingen van mensenrechten vanwege hun connecties met het Israëlische defensieleger. Het voortzetten van de uitwisselingsprogramma’s zou de Universiteit Leiden kunnen plaatsen in een moreel twijfelachtige positie.

De Universiteit Leiden overweegt de studentenuitwisselingsprogramma’s met twee Israëlische universiteiten tijdelijk te staken. Een door de universiteit ingestelde commissie adviseert om geen nieuwe uitwisselingen te starten met deze instellingen. De commissie zal later een uitspraak doen over andere vormen van samenwerking.

